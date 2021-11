El 42% dels adolescents reben contingut sexual des d'internet sense desitjar-ho

o el ciberassetjament sexual són diversos dels elements analitzats en unque intenta posar llum sobre el consum a les xarxes dels adolescents. N'extreu diverses conclusions, diverses d'elles molt rellevants: 1 de cada 3 adolescents fa un ús problemàtic d'internet i 1 de cada 5 està enganxat als videojocs. Els 11 anys és l'edat mitjana dels menors per rebre el seu primer mòbil i el 90,8% dels adolescents es connecta cada dia a internet.Un 31,5% ho fa més de 5 hores, percentatge que arriba al 49,6% el cap de setmana. Hi ha un 58,4% que dorm amb el mòbil a l'habitació i el 21,6% es connecta passada la mitjanit. Un 57,5% se l'emporta a classe i el 6,7% el fa servir durant aquesta amb finalitats no docents. Pel que fa a l'ús general que en fan, e, el 98,5% està registrat com a mínim en una xarxa social i el 83,5% ho està en tres o més. A més, un 61,5% té més d'un mateix perfil en la mateixa xarxa social i el 49,9% utilitza tres o més aplicacions de missatgera instantània. D'entre les xarxes i aplicacions més utilitzades, WhatsApp és la primera (95%), Youtube la segona (90,8%) i Instagram la tercera (79,9%).Entre els riscos, el 42% dels enquestats assegura haver rebut missatges de contingut eròtic o sexual i un de cada cinc podria haver patit ciberassetjament.és més destacat entre les noies, on el percentatge arriba al 36,1%, mentre que el masculí és del 29,8%, per sota del 33% de mitjana. Tot i això, l'estudi no especifica que significa "ús problemàtic" de les xarxes. En canvi, pel que fa ael 26,4% fa un ús problemàtic i el 4,9% té una possible addició, mentre que entre les noies són el 6,6% i l'1,1%, respectivament.

Un 25% té discussions setmanals a casa per l'ús de la tecnologia

L'informe apunta també als principals riscos per l'ús d'internet que fan els joves. Algunes dades que revela són que el 42% ha rebut missatges de contingut eròtic o sexual i el 13,8% reconeix haver-ne enviat. També hi ha un 26,8% que afirma que alguns dels seus contactes li ha enviat fotos o vídeos seus de contingut eròtic o sexual, el que es coneix com a. Per últim, el 3,7% ha patit xantatge amb publicar, difondre o reenviar fotos o vídeos de contingut eròtic o sexual.a les xarxes socials i un 55,2% hi ha contactat. Un 35,4% assegura haver entrat en pàgines de contingut eròtic o pornogràfic i un 9,8% -gairebé un de cada 10- reconeix que un adult li ha fet una proposició sexual a través d'internet, xats, xarxes o videojocs. També hi ha un 4,7% que afirma haver entrat a la, o internet profunda, on es pot tenir accés a informació de tràfic de drogues, armes i continguts pedòfils. En aquest sent, un 22,5% podria haver patit ciberassetjament peròi diria que n'està patint. L'informe destaca que a internet més de la meitat de qui pateix assetjament, també el practica.L'ús de la tecnologia a casa i les friccions que genera entre els adolescents afecta de manera severa a les famílies.a casa per l'ús de la tecnologia com a mínim un cop per setmana. El 29,1% de les famílies posa normes sobre l'ús d'internet i el 23,9% limita les hores d'ús. Davant d'aquestes xifres, Unicef ha llençat la campanyadirigit als pares i a la importància d'educar en l'ús de la tecnologia., directora de Sensibilització i Política d'infància d'Unicef Espanya, ha considerat fonamental que s'actuï de diversos àmbits, no només en el de la família, i ha reclamat polítiques "contundents" per abordar la problemàtica.​​​