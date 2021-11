Tot el que cal saber de la Fira Orígens d'Olot

Quins dies i en quins horaris se celebra la Fira Orígens?

On se celebra la Fira Orígens i com arribar-hi?

Quant costa l'entrada i què inclou?

Què pot fer el visitant a la Fira Orígens?

Quants i quin tipus de productors hi ha a la Fira Orígens?

Quina importància té el producte ecològic?

Quin és el territori convidat?

En què consisteix l'Aula de Cuina d'Orígens?

Quins cuiners es podrà veure en directe?

Com funciona l'Aula de Tast?

Hi ha altres activitats a Olot més enllà del recinte firal?

Latorna ai Olot torna als orígens. La, després d'un any d'absència obligada per la pandèmia, reunirà aquest cap de setmana més decuiners alA continuació,amb tota laper gaudir al 100% de la Fira Orígens.La Fira Orígens se celebra a Olot aquest cap de setmana. El, des de les 10.00 a les 21.00; i el, des de les 10.00 a les 20.00.La Fira Orígens se celebra, com sempre, al. Està ubicat al carrer Madrid, 2, al barri de Sant Roc ( veure mapa aquí ). Des del centre de la ciutat es tarda caminant uns 10 minuts i poc més de 15 des de l'estació d'autobusos, el principal transport públic per arribar a la ciutat.El preu de l’entrada a la Fira Orígens és de. L'Aula de Tast, per la seva banda, té un cost d'1 euro i les inscripcions s'han de realitzar a l'entrada de fira.El visitant de Fira Orígens pot:Aprendre a les sessions de cuina en directe que fan reconeguts cuiners.Tastar els millors productes de proximitat que ofereixen els expositors.Comprar directament als productors de qualitat.A la Fira Orígens hi ha, provinents d'arreu de Catalunya i també de Menorca. Hi ha una gran diversitat de sectors: carns i embotits, làctics, pastisseria i fleca, melmelades, salses, cremes, patés, olis o fruits secs, fruita, verdures, ous, infusions, cervesa, vins, licors i caves. També hi haurà fermentats com el kombutxa, la xucrut o el kimchi, bolets o espècies com el safrà, entre d’altres.Ja en l'edició del 2018 la Fira Orígens va fer una aposta pels productes ecològics. Enguany, representaran unés el territori convidat de la Fira Orígens 2021. Hi haurà sis productors destacats de l'illa que portaran des de formatges i embotits fins a ginebra, croquetes o dolços. També hi haurà el xef David de Coca, especialitzat en fer caldereta de llagosta, que oferirà una sessió a l’Aula de Cuina.És l'activitat estrella de la Fira Orígens: demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts professionals. Són gratuïtes per a tots els visitants.Els cuiners i cuineres de la Garrotxa seran els grans protagonistes de la Fira Orígens. Encapçalats per Martina, Clara i Carlota Puigvert Puigdevall de, restaurant amb 2 estrelles d'Olot. També destaca Isabel i Jordi Juncà de–una estrella- i Ferran Pont dels Quinze Ous. Cuiners mediàtics com el televisiues combinaran amb una important representació de xefs de les comarques gironines –Jordi Garrido, Joan Carles Sánchez, Adrià Bou i Toni Izquierdo-, amb altres punts de Catalunya com Susana Aragón i Riccardo Radice & Giulia Gabriele i també de Menorca com David de Coca.L' Aula de Tast és un espai on els expositors de la Fira Orígens expliquen els seus productes a través de. N'hi haurà de dedicats als productes de la Garrotxa, del Pirineu, de les comarques gironines –reconeguts amb el segell Girona Excel·lent-, de Menorca i de formatges artesans i kombutxes, entre altres. Assistir a les activitats de l'Aula de Tast té un preu d'1 euro i s'ha de reservar a l'entrada del recinte.aquest cap de setmana i val la pena combinar la visita a la Fira Orígens amb algunes de les altres propostes que se celebren a la capital garrotxina . De nit, es poden visitar les instal·lacions de Lluèrnia, el festival del foc i la llum, mentre que de dia hi ha tallers, xerrades, concerts, espectacles de dansa i projeccions, entre altres.