David Broncano, retingut per la policia per enèsima vegada

Otra vez 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/HeTPPyMVY2 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 16, 2021

La policia local madrilenya ha, de nou,aquest dimarts al matí. El compte de Twitter deha publicat una imatge on es pot veure el presentador amb dos agents:I és que no és la primera vegada que Broncano es veu aturat per la policia. Fa uns mesos ja es va viralitzar una imatge a les xarxes on se'l veiaque li van posar unaper circular enamb elsposats. L'humorista, a més, ha reconegut durant el 2021 que la Guàrdia Civil li va imposar una multa deperlade circulació.Per ara no se sap si la policia l'ha multat aquest dimarts, ja que ni el programa ni ell mateix han publicat cap altre missatge a les xarxes. Caldrà veure si Broncano en fa referència durant el proper programa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor