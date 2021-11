Denuncien l'assetjament a un nen per parlar català al grup de WhatsApp de classe

Unde 12 anys d'un institut deldenuncia haver estaten un grup de. Ho ha recollit, que en un comunicat en què no dona gaires detalls per la privacitat del menor assegura queEs tracta d'unque tenen entre els mateixos alumnes i que els serveix per comunicar-se durant el curs. Des del principi la major part parlaven en castellà, però "el nen no es va acoquinar i esen tot moment, una actitud que hauria de servir d'exemple a tots els catalanoparlants", assegura l'entitat en el mateix comunicat.El nen en qüestió, segons el text, "ha estat víctima d'una campanya d'assetjament" i producte d'aquest fet els pares van enviar captures de pantalla a Plataforma. A més,"En tot moment, el nen es va mantenir en català i va refusar de doblegar-se a les exigències i les amenaces dels assetjadors, una actitud d'autoestima i lleialtat lingüística" que l'entitat creu que és un "exemple per a tots els catalanoparlants que viuen experiències similars". "Només l'acció decidida i generalitzada de resistència al supremacisme castellà pot revertir la minorització de la llengua catalana", asseguren des de la Plataforma, que lamenten que tot plegat és producte de lesde determinats partits i associacions espanyolistes.

