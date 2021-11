El govern espanyol es «jugarà la pell» per sumar la patronal a l'acord de pensions

Indult parcial per a Juana Rivas

Elha tret pit aquest dimarts per l'acord amb els sindicats per incrementar les cotitzacions que han de preservar les. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha assegurat després del consell de ministres que d'aquesta manera l'executiuP amb l'anterior reforma de les pensions.ha afirmat que gràcies a aquest pacte amb els sindicats "tornarem a omplir la guardiola de les pensions" per garantir les prestacions del demà. Ha dit que la reunió de l'executiu ha estat marcada per aquest acord i ha comparegut amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball,, i la titular d'Educació i Formació Professional,Sobre el rebuig delsa subscriure l'acord sobre l'augment de les cotitzacions, Yolanda Díaz ha afirmat que "ens estem" per arribar a pactes amb tots els agents socials a través del diàleg social. El govern espanyol treballa per un acord en lai que el punt més difícil està en la. "Canviarem el paradigma de la contractació laboral", ha dit la vicepresidenta en una societat en què hi ha molts sectors caracteritzats per la temporalitat.La portaveu ha subratllat que l'acord garanteix elde pensions, que van quedaren les anteriors legislatures. "No ens conformem amb tranquil·litzar els pensionistes d'avui, sinó que també volem fer-ho amb els del demà". Per això ha destacat la importància delque substitueix el factor de sostenibilitat. Rodríguez ha explicat que l'executiu de coalició treballa per una "per a tots en què ningú es quedi enrere", tot recordant mesures adoptades com la pujada del, l'increment dels sous dels treballadors del sector públic, la cobertura d'i altres prestacions.Yolanda Díaz ha presentat elque ha aprovat l'executiu. Díaz, que ha recordat la gestió feta peren aquest àmbit quan era al govern de la República, ha explicat els canvis fets en la inspecció, que seràdesprés d'un temps, sota el govern del PP, en què va perdre efectius i recursos. Díaz ha assenyalat que l'organisme disposarà d'i professionals com mai havia tingut, i ha assegurat que es tracta d'un instrument per assegurar el compliment de les normes de treball i s'anticipa a les situacions d'irregularitats que es poden produir.Dilluns, l'executiu espanyol i els sindicats CCOO i UGT van acordar el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional, que substitueix el factor de sostenibilitat de les pensions establert en l', la del 2013, duta a terme pel govern del PP. La patronal CEOE es va despenjar de l'acord, que inclou un augment de les cotitzacions dels treballadors per finançar el sistema en un moment crucial, quan s'és a les portes de la jubilació deSegons l'empresariat, aquest acord suposarà un. Segons el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional,, mitjançant les cotitzacions dels salaris, durant els pròxims deu anys, del 2023 al 2032, per finançar les pensions. Per als treballadors l'augment serà del 0,2%, mentre que els empresaris hauran d'assumir el 0,43% restant.Elera un dels punts centrals de la reforma del govern de Mariano Rajoy i implicava que la quantia de les pensions es vinculava a l', el que en la pràctica suposava una retallada de les prestacions. Ara, amb aquest acord, el que s'obtingui amb l'increment de les cotitzacions anirà al, la "guardiola" de les pensions. El Mecanisme d'Equitat forma part, segons argumenta el govern espanyol, de l'esforç de solidaritat intergeneracional que permetrà fer sostenible el sistema públic de pensions.El govern espanyol ha acordat en aquest consell de ministres unper a, que rebaixa a la meitat la pena de presó, que ara queda en un any i tres mesos, per substracció de menors. L'indult també elimina la pena de prohibició durant sis anys d'exercir la, càstig que se substitueix per una pena de 180 dies de treballs al servei de la comunitat. La portaveu ho ha argumentat en favor de "l'interès dels seus fills" i les especials circumstàncies vitals que afrontava.El cas es remunta a l'estiu del 2017, quan Juana Rivas, que vivia amb el seu marit a Sardenya, va visitar amb els seus dos fills la seva família de Granada i es va negar a retornar-los al pare, al·legant, tot i que va haver de fer-ho a finals del 2017.per maltractaments amb anterioritat. En aquests moments, un tribunal de Cagliari, a Sardenya, està a punt de deixar vist per a sentència el procés sobre la pàtria potestat. Els dos fills volen estar amb la mare i el més gran ha explicat casos de maltractament patits per part d'Arcuri.Elva condemnar Juana Rivas aper substracció de menors. Es dona el fet que en l'informe preceptiu del Suprem sobre la possibilitat que el govern decidís l'indult, vuit dels magistrats s'hi van oposar i altres vuit van mostrar-s'hi favorables.

