Aragonès i Giró s'arromangaran per obtenir el suport de la CUP als comptes

Laha fet públic el resultat de la consulta interna sobre els pressupostos de laper al 2022 quan la reunió setmanal delenfilava les acaballes. El veredicte dels anticapitalistes -presentar esmena a la totalitat però continuar negociant- no ha agafat de sorpresa l'executiu, que en les últimes setmanes ja observava com s'estaven enverinant les converses i no es podia donar per fet, ni molt menys, el suport dels socis d'investidura al principal projecte del Govern., portaveu de l'executiu, ha assenyalat després de la reunió setmanal que es confia en l'acord amb la CUP:. "Estem convençuts que els qui comparteixen la voluntat de transformació no bloquejaran els comptes", ha indicat Plaja, que ha avançat que el president Pere Aragonès i el conseller d'Economia, Jaume Giró, es reuniran aquesta mateixa tarda amb els anticapitalistes per convèncer-los., ha remarcat la portaveu del Govern, que ha posat en valor l'increment de la despesa social que porten incorporats els comptes. "Sense pressupostos no hi ha transformació", ha apuntat Plaja, que ha indicat que l'executiu "va a l'una" per tenir-los validats. "Fa setmanes que es treballa intensament. S'ha fet un esforç molt important per part del conseller Giró, i. Dijous passat va liderar una trobada en la qual es va fer arribar l'última proposta", ha relatat la portaveu, que també ha posat de manifest que no és moment de "posar medalles" ni tampoc "d'assenyalar ningú".Sobre si hi haurà, Plaja ha respost de la següent manera: "Catalunya tindrà pressupostos i encara som a temps que siguin amb la CUP". Aragonès, Giró i Jordi Puigneró, vicepresident del Govern i principal dirigent de Junts a l'executiu, s'han reunit aquest migdia a Palau amb membres dels dos partits que integren el gabinet per analitzar la situació. De moment, el relat passa per assenyalar que hi ha "temps" per convèncer els anticapitalistes. Eli elsja s'han posat a disposició d'Aragonès en cas que calgui abordar alternatives, per ara sense explorar., que ha pilotat les negociacions amb Giró, ha estat l'encarregada de detallar els resultats de les assemblees en una roda de premsa al Parlament. Les bases han decidit presentar una esmena a la totalitat amb un, mentre que un 33% ha optat per abstenir-se. En la segona qüestió, sobre si s'ha de continuar negociant o no, un 68% de la militància ha optat per continuar negociant, mentre que un 28% ha optat per trencar. "Presentem una triple esmena", ha dit Reguant, que ha definit com a "sociovergents" l'orientació del Govern.Sense ni tan sols tenir el resultat sobre la taula, els dos socis de Govern donaven ahir per fet que els cupaires apostarien per una esmena a la totalitat però que continuarien negociant. La negociació ja es preveia tan agònica i imprevisible que s'aixecaven els dits acusadors. La portaveu de Junts,, advertia aquest dilluns des del Món Sant Benet, on es va citar l'executiva del partit des de diumenge al vespre, que aprovar els pressupostos és responsabilitat "en primer terme" d'Aragonès. "No pot ser que els acords [d'investidura] no tinguin recorregut, l'emplacem perquè serveixin d'alguna cosa", va remarcar Artadi tot insistint quedels comptes i del rumb de la legislatura i que això no incumbeix el conseller Giró. La majoria independentista, va dir, no es pot desfigurar al "primer revolt" i per això reclamen que el president s'involucri al màxim nivell. Donaven per fet, per cert, que seria així.Citaven, per exemple, la implicació deen els pressupostos del 2016, elaborats per que finalment van ser tombats per la CUP amb l'argument que l'acord que va permetre la investidura havia "mutat". A les files de Junts interpreten no només que Aragonès hauria de fer de trenca-gels per resoldre la situació, sinó que ho hauria de fer amb un gest més polític que econòmic i que tingués a veure amb com s'articula i cuida la majoria del 52%. La legislatura, sostenen, ha consumit sis mesos i encara no s'han refet les confiances estratègiques, malgrat que existeix un fòrum - avançat per NacióDigital - on es reflexiona sobre el futur del procés.Al carrer Calàbria van irritar les paraules d'Artadi. La cúpula republicana responia amb ironia que quanera president des de Junts sí que situaven la màxima responsabilitat en el conseller d'Economia, que aleshores era Aragonès -ja vist com a rival electoral- i que va ser qui va acabar lligant l'acord amb els comuns. A més, fonts dels republicans acusaven Junts d'estar interessats en què sigui el PSC qui acabi aplanant el terreny dels pressupostos per "desgastar" l'estratègia d'ERC ai debilitar la seva força negociadora en els pressupostos generals de l'Estat i en la taula per abordar el conflicte polític. Giró manté ben greixada la relació amb

