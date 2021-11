PSC i comuns s'ofereixen al Govern com a majoria alternativa a la CUP

Junts i el dard a Aragonès

Després que lahagi anunciat que presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos -per bé que continuarà negociant millores en els comptes abans de decidir el seu vot-, la resta de forces parlamentàries amb capacitat per integrar majories han pres la paraules. Tant elcoms'han ofert com ai viable a la CUP. Els socialistes demanen a l'executiu que "no mercadegi" amb projectes "importants" de país per validar els pressupostos amb els anticapitalistes mentre que els comuns reclama explorar consensos més enllà de laLa portaveu del grup parlamentari del PSC,, ha donat per trencada eldesprés de l'anunci de la CUP. Tanmateix, els socialistes consideren que l'esmena "invalida la majoria" que va fer president Pere Aragonès. I Romero ha posat el focus en la presidència de la Generalitat: "Sense un acord de pressupostos,". El PSC ja ha fet saber en públic que el seu vot i el de la CUP és "". "Demanem al Govern que cerqui. Si no ho fa, la responsabilitat és del Govern. Encara hi són a temps", ha afegit la portaveu socialista, que ha insistit que l'executiu que no pot deixar el país "en mans de la CUP". El PSC encara no ha aclarit si presentarà esmena a la totalitat als comptes.En canvi, la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem,, ha avisat el Govern que els comuns presentaran esmena a la totalitat als pressupostos si l'executiu no els contacta per negociar. "", ha afirmat Albiach. La dirigents dels comuns ha demanat que "" a l'hora de negociar. En Comú Podem entén que seria millor aprovar els comptes amb un "" que amb la majoria del 52%" i ja ha fixat prioritats per iniciar contactes amb l'executiu: recursos per als projectes de dentista públic i psicòleg públic, una aposta per una llei de barris verds, inversions ferroviàries i un pla per a l'impuls de la reindustrialització de Catalunya.La decisió de la CUP de presentar una esmena a la totalitat -que es pot retirar abans de votar- ha afegit dubtes a les aliances que permetran l'aprovació dels pressupostos. De moment, en queda tocada. Els anticapitalistes han marcat distàncies amb el Govern mentre els dos socis de l'executiu tornen a les mirades de reüll. En les últimes hores,ha situat sobre el president de la Generalitat,, la pressió d'aprovar els comptes amb la CUP mentrees pregunta si a Junts interessa més un acord amb elEl conseller d'Economia,, va demanar aquest dilluns a tots els grups un acte de "" per no bloquejar els comptes. ERC descarta rotundament cap aliança amb els socialistes, mentre que Junts es declaren incompatibles amb els. La portaveu de la formació liderada per Carles Puigdemont,, va advertir ahir que aprovar els pressupostos és responsabilitat "en primer terme" d'Aragonès . "No pot ser que els acords [d'investidura] no tinguin recorregut, l'emplacem perquè serveixin d'alguna cosa", va remarcar Artadi. La majoria independentista, va dir la portaveu de Junts, no es pot desfigurar al "primer revolt".A ERC van molestar les paraules d'Artadi. La cúpula republicana respon amb ironia que quanera president des de Junts sí que situaven la màxima responsabilitat en el conseller d'Economia, que aleshores era Aragonès, responsable de lligar el pacte amb els comuns en els últims pressupostos. A més, fonts dels republicans acusen Junts d'estar interessats en què siguin els socialistes qui acabi aplanant el terreny dels pressupostos per "" l'estratègia d'ERC a Madrid i debilitar la seva força negociadora en elsi en laper abordar el conflicte polític català.

