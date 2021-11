Les UCI freguen el centenar d'ingressats i Salut ja estudia ampliar l'ús del certificat Covid

CONTAGIS 1.016.681 (+1.115) INGRESSATS 386 (+10) UCI 96 (+6) DEFUNCIONS 24.061 (+12) Rt 1,56 (+0,02) REBROT EPG 144

(+14) VACUNACIÓ DOSI 1 6.005.292 (+412) DOSI 2 5.172.742 (+667) Actualització: 16/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.004.292 (+412) 85,2% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.909.203 (+1.394) 83,7% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 25.552 (+1.847) Actualització: 16/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.398.862 (+9) REBUIG A LA VACUNA 104.737 (+5) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.148.177 Dosis Moderna/Lonza: 1.388.172 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.293 Dosis Janssen: 348.002 Actualització: 15/11/2021

Catalunya ja té, sis més que dilluns. El creixement dels pacients crítics és un dels criteris principals que va establir el Departament de Salut per ampliar l'ús del certificat Covid , l'eina que es prioritzarà per sobre de les restriccions d'aforament, tal com ha avançat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.Ara hi ha, una desena més, i el 70% dels pacients ingressats havien rebutjat la vacuna. En les últimes 24 hores han perdut la vida 12 persones més pel coronavirus, que situen en 24.061 persones el total de morts des de l'inici de la pandèmia.Tots els indicadors de la pandèmia empitjoren. S'han notificat 1.115de Covid, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.016.681 persones. Elcreix 14 punts, fins als 144 punts, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de transmissió -quantes persones contagia cada cas de Covid- puja una centèsima fins a 1,56 (cada 100 persones en contagien 156).El 3,33% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu. Laa catorze dies puja de 86,84 a 95,06 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 52,85 a 58,62.Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 6.005.292 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19, 412 més que en l'anterior balanç, i 5.909.203 persones han completat la pauta vacunal, 1.394 més.​​

