Detinguts 12 joves per un brutal robatori violent a tres menors al Poblenou

Persecució i detenció dels joves

Un amic de la noia colpejada els va recriminar l’agressió i diversos nois el van llançar a terra i li van donar cops de puny, de peu i un cop al cap amb una ampolla, moment en el qual li van sostreure la cartera. L’altre amic de les víctimes va intentar impedir les agressions i també li van robar la motxilla. A més,. Les víctimes van detallar als agents la descripció dels autors i per on havien fugit, i els mossos van activar altres patrulles per trobar-los.Els agents van trobar altres testimonis que s'havien creuat amb els agressors, els quals es van anar separant en diferents grups fins que els agents els van aconseguir localitzar i detenir.i altres van ser arrestats mentre miraven pels voltants com els mossos localitzaven els seus companys. A un dels nois se li va trobar una defensa extensible i a una noia un mòbil del qual no va poder justificar la procedència.A més, les víctimes, que, es van apropar al lloc de les detencions i van reconèixer els autors de les agressions i robatoris i també les pertinences que els havien robat. Amb aquestes evidències, els mossos van detenir els 12 joves pels delictes de robatori violent i lesions.La menor inimputable va ser entregada als seus pares.