​Crida a la població per controlar la plaga del bernat marbrejat

Es vol actuar aquesta tardor preventivament per evitar que a la pròxima primavera hi hagi un elevat nombre d’insectes que hagin sobreviscut l’hivern i arribin als cultius

Adult de bernat marró marbrejat. Foto: Generalitat de Catalunya

El Baix Llobregat, una de les comarques amb més presència

Les pèrdues que provoca als cultius alerten les administracions i els científics

Un 20% dels municipis catalans conviu amb l’insecte

Durant la tardor, el bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) busca racons on amagar-se i passar-hi els mesos més freds de l’any fins que arribi la primavera i torni a sortir de nou per alimentar-se i reproduir-se. És un dels moments en què es detecten més fàcilment aquests insectes perquè entren a l’interior de les cases o als coberts i les casetes exteriors de terrasses, jardins i parcel·les agrícoles.Per això, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha feti poder prendre accions de control per evitar que a la primavera aquests insectes es desplacin cap als cultius. En concret, ha enviat una carta a tots els municipis perquè identifiquin els focus més importants, alertin la ciutadania i ajudin a controlar la plagaAquest éspresent actualment en diversos països d’Europa. S’alimenta d’una gran varietat de plantes i pot causar danys en nombrosos cultius, a més de viure a costa de moltes altres espècies de plantes, arbres i arbustos, tant silvestres com als carrers i espais verds urbans.El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural coordina amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) els treballs de seguiment, estudi i control de la plaga del bernat marbrejat. Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) també ajuden a la seva vigilància i control.i des de llavors s’ha anat estenent per diversos municipis, especialment del litoral català.Aquest 2021, durant els mesos de juliol, agost i setembre, període més actiu de la plaga, la major part de les deteccions de bernat marbrejat s’han localitzat a. Enguany, ja s’han detectat danys atribuïbles als atacs de la plaga en algunes plantacions fructícoles de Girona que afecten els fruits i també en alguns cultius d’horta delLa Diputació de Barcelona, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han fet també una crida específicament als habitants del Baix Llobregat, especialment als dels municipis més propers al Parc Agrari i a la pagesia, perquè col·laborin amb el control de la plaga i eliminin els exemplars que trobin.El Baix Llobregat és una de les comarques més afectades de Catalunya, ja que s’han detectat exemplars de la plaga a tots els municipis. Enguany, però, la incidència del bernat marró marbrejat a Catalunya ha estat més baixa que l’any 2020, ja queAixò ha tingut un efecte directe sobre la plaga perquè els ous no sobreviuen a temperatures superiors a 33,5º C. Molts individus juvenils moren si la humitat relativa és baixa, però si la pròxima primavera és plujosa podríem tenir un pic de la plaga una altra vegada i seria una amenaça molt greu per als cultius.Els experts demanen a la gent que, si veuen un bernat marró marbrejat, l’eliminin. L’insecte s’assembla a altres espècies deper això indiquen que per identificar-lo cal fixar-se en les antenes, que tenen dues franges blanques en cadascuna. A la part dorsal del cos, tenen un patró de color marró marbrejat, i també cal fixar-se en el ventre, que no té espina.o escombrant-los a primera hora del matí o a darrera hora del dia. En aquestes franges horàries, es mouen més lentament perquè la temperatura ambiental és més baixa; al migdia, estan més actius, costen més de capturar i volen. Un cop capturats, es poden submergir en aigua i sabó o, simplement, deixar-los dins d’una bossa exposats al sol. No és recomanable l’ús de productes insecticides.El bernat marró marbrejat és un insecte queperò viu en entorns quotidians com l’entorn urbà, l’agrícola i també el medi natural. Quan són juvenils, s’alimenten de fulles i tiges, que poden ser d’arbres ornamentals, arbres fruiters, cultius hortícoles o conreus extensius. Els adults són els que provoquen els efectes més greus, ja que s’alimenten dels fruits, que en resulten deformats i perden el valor econòmic i nutricional.Elde l’IRTA, juntament amb el Departament d’Acció Climàtica, treballa en totes les línies de control possibles, com ara el disseny de trampes, la utilització de xarxes d’exclusió, l’avaluació de l’eficàcia dels insecticides i la utilització de feromones, en la monitorització i el control i en l’estudi dels agents de control biològic que puguin estar presents a Catalunya. A banda de tots aquests estudis, els experts adverteixen que l’única solució per fer front al problema és que la ciutadania hi participi.L’insecte, que és originari de la Xina, el Japó, Taiwan i les Corees,. Aquesta informació se sap gràcies als seguiments de la plaga que fa el Servei de Sanitat Vegetal i als avisos que fa la ciutadania a través de les fotos al web del projecte de ciència ciutadana Hhwanted dins del portal Natusfera , a través de l’app o el web (). Els experts revisen les fotos que s’envien a la plataforma i, un cop verificades, es publiquen en un mapa virtual que serveix com a informació complementària molt valuosa per dissenyar les estratègies de control.

