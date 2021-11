Cohabitatge, el model cooperatiu i no especulatiu de l'habitatge

Grup impulsor del projecte de Cohabitatge Baix Montseny. Foto: Cedida Cohabitatge Baix Montseny

Volen que l'administració sigui copartícep

Cohabitatge Baix Montseny, un nou model d'habitatge no especulatiu. Foto: Jordi Purtí

Integració al teixit associatiu

Un nou model d'habitatge diferent és possible. Això és del que n'estan convençudes més d'una desena de persones que, hores d'ara, formen part del grup motriu deque des de fa dos anys treballen per fer realitat und'habitatge cooperatiu en cessió d'ús sense ànim de lucre i a un preu assequible per a les persones sòcies que conformen la cooperativa.La primera passa pública es va donar dissabte de la setmana passada. Una quarantena de persones van assistir al bar del Teatre Ateneu de Sant Celoni a la jornada informativa de Cohabitatge Baix Montseny. Compten amb el suport de, una fundació que neix amb l'objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d'habitatge cooperatiu i l'El cohabitatge neix de manera inversa del que solem fer habitualment quan volem comprar o llogar un habitatge, ja que ens fixem en la vida que podrem fer de portes endins i aïllats de les vides que ens envolten. "Nosaltres som un grup de persones amb unes inquietuds similars, qui planteja unes bases per construir o rehabilitar un espai on es donin les condicions per fer realitat un", expliquen des del grup impulsor.Remarquen que aquest model consta d'uns, on es desenvolupa la vida habitual d'una persona o família. És el més semblant a un pis com el coneixem però de mida més reduïda.Això és així, ja que, després d'un procés de, el grup defineix els espais comuns necessaris i que poden ser molt diversos i destinats alsi elsespai per a la cura de les persones dependents i en tots els casoscom poden ser el servei de bugaderia comuna.L'associació de Cohabitatge Baix Montseny la formem un grup de persones d'edats diverses que, després de més de dos anys de reflexió, volen engegar un projecte ambi que els permeti viure fins al final de les seves vides, cuidant-se entre elles.Per poder tirar endavant el projecte volen que el sòl on hi hagi l'edifici sigui públic en cessió de superfície. "Creiem que l'administració ha de ser copartícep d'aquest model i estem segurs que propostes com la nostra poden ajudar al fet que persones que no poden optar a protecció oficial i tampoc recórrer al mercat lliure puguin gaudir d'una llar". Tanmateix, creuen que una part dels estalvis privats han de poder col·laborar en el creixement del model mitjançant elsoberts a tothom, encara que no sigui resident.Altres condicionats serien que l'edifici sigui de construcció circular, perseguint les tres erres de la sostenibilitat:, per tal de promoure l’autoproducció d'energia i reduir al mínim la petjada de carboni.En el que anomenen "la carta als Reis" expressen el desig de mantenir la seva privacitat en un ambient de comunitat solidària. Que sigui un projecte intergeneracional, però tenint en compte que un dels principis fundacionals és que volen, això vol dir que, quan es calculin les quotes mensuals, a part de l'amortitzatció i els costos generals, hi haurà un apartat dedicat al futur cost de les cures compartides per qüestió de dependència, garantint que cap usuari hagi de marxar per qüestions d'edat o discapacitat excepte causes que requereixin hospitalització.L'edifici també hauria de disposar de sòl per fer cultiu i jardí a l'aire lliure, s'acceptaran mascotes, escom wifi o rentadores. També han parlat de disposar d'un espai astronòmic -l'aportaria una de les persones impulsores-, una sala comuna amb cuina i espai per trobades multitudinàries i sala comuna on poder fer activitats culturals.El grup motriu manifesta que no poden imaginar el seu projecte sense estar integrat en el teixit associatiu del poble. "En realitat, serà continuar fent el que ja fem. Però a més a més, ens agradaria poderal servei d'altres projectes socials". També volen ser un referent i poder col·laborar perquè altres grups de cohabitatge continuïn emergint i fent-se realitat.Tenen el convenciment que els espais comuns són llocs per fomentar les relacions personals i la solidaritat, evitant així viure en la soledat que fomenta la societat de consum. ", però si volem ser el màxim d'autònoms". És per això que tenen la voluntat de fer-se suport mutu en qualsevol necessitat puntual i per aquest motiu dins la quota mensual hi haurà una part dedicada a caixa d'emergència per tal d'alleujar una eventual conjuntura personal.Una vegada feta la primera passa seguiran les reunions de cada segon diumenge de mes al bar del Teatre Ateneu, ara per ara la seva seu social.

