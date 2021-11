Un cotxe aparcat 47 anys al mateix lloc esdevé un monument

Un cotxe que ha estat aparcat en el mateix lloc al carrer durant 47 anys ha esdevingut unai fins i tot ha estat declarat. Google Maps, el buscador d’Internet, va marcar el punt exacte on estava situat.El 1974, el seu propietari, Angelo Fregolent, ara amb 94 anys, va aparcar el seuen un carrer de Conegliano, a Itàlia, just el davant d’un quiosc que ell regentava i que acabava de deixar perquè es va retirar. Mai va tornar a buscar-lo.El cotxe està considerat tot una atracció turística local i molts visitants s’hi ha fet fotografies al seu costat. Conegliano es una comuna italiana situada en la província de, al nord del país.Ara, però, la situació ha canviat. Fa poc d’un mes que les autoritats van decidir retirar-lo del seu lloc d’aparcament. En assabentar-se de la notícia, els organitzadors d’unes van interessar pel vehicle i van demanar permís al propietari per exhibir-lo a la ciutat. I així serà: ara el restauraran i finalment s’exposarà de manera permanent en un jardí municipal.El cotxe, tot i els 47 anys a la intempèrie es manté. Mai ha patit cap acte vandàlic.

