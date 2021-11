El Regne Unit eleva l'alerta terrorista per l'explosió a Liverpool

La policia delha catalogat formalment aquest dilluns com unl'explosió registrada el diumenge en un vehicle enfront de l', les circumstàncies de les quals encara no estan clares però per la qual ja han estat detingudes quatre persones.L'explosió es va produir prop de les 11.00 hores (hora local), a l'interior d'un. El passatger del vehicle, pendent d'identificació, va perdre la vida en aquest incident, mentre que el conductor, identificat pels mitjans britànics com, va resultar ferit. Lade la policia va assumir des d'un primer moment les investigacions, però no ha estat fins a aquest dilluns quan un dels seus responsables,, ha reconegut que la principal hipòtesi és que es tracti d'un incident terrorista.Els investigadors apunten que Perry va recollir al passatger i el va portar fins a l'hospital, on es va produir una explosió. "per la qual el va portar a l'Hospital de Dones, així com la raó de la sobtada explosió", ha dit Jackson. No obstant això, sí que sembla que es va deure a unque portava el passatger. Diumenge, les autoritats ja van detenir tres homes de 21, 26 i 29 anys per la seva presumpta vinculació amb aquests fets i aquest dilluns s'ha confirmat un quart arrest, el d'un jove de 20 anys enLa policia examina també els motius que estarien darrere d'aquest cas, ocorregut en el, que ret homenatge als britànics caiguts en conflicte. L'explosió va tenir lloc prop del lloc dels homenatges i Jackson ha assenyalat que "és una línia d'investigació". Després de la confirmació del rerefons terrorista, el primer ministre del Regne Unit,, ha convocat una reunió dels principals comandaments de seguretat i, en ella, s'ha acordat elevar el, fins al segon més alt.Les autoritats creuen que és "molt probable" que es produeixin altres fets similars. No en va, el de Liverpool és el segon succés d'aquest tipus en menys d'un mes, després de l'assassinat del diputat conservador. Johnson ha evitat davant els mitjans comentar "detalls del cas" o sobre la seva "motivació" mentre avancen les investigacions, però sí que ha posat l'accent que suposa un "recordatori" sobre la necessitat d'estar "". "El que ahir va quedar de manifest, per sobre de tot, és que el poble britànic", ha afegit.En el marc de la investigació, la Policia ha dut a terme una explosió controlada com a mesura de precaució a, encara que les forces de seguretat han matisat que "es creu que no hi ha major risc per al públic", mentre que "la investigació continua". "Els oficials que investiguen l'explosió han dut a terme una explosió controlada com aa Sefton Park com a part de la investigació en curs", ha indicat la policia en un comunicat.La clau de les investigacions podria tenir-la el, al que les autoritats, entre elles el mateix Johnson, han descrit públicament com un. La seva dona,, ha assegurat en declaracions al Daily Telegraph que el seu marit "està bé", però encara "processant" el que ha viscut. "Hi ha molts rumors circulant per aquí sobre que és un heroi i va tancar al passatger al cotxe, però la veritat és que", ha afegit.L'alcaldessa de Liverpool,, ha assegurat sobre el taxista que es va comportar de manera "". En concret, ha aplaudit que fos capaç de sortir del taxi i de "tancar les portes", la qual cosa va evitar "" aquest diumenge.

