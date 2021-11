El ciberatac a la UAB «no es podrà arreglar» fins a principis del 2022

El vicepresident de lai conseller de Polítiques Digitals i Territori,, ha advertit que ela la"no es podrà arreglar del tot" segurament fins a principis de l'any 2022. Ara fa més d'un mes, la universitat va rebre un atac informàtic que ha afectat el seu funcionament.Puigneró ho ha dit des de la comissió decelebrada aquest dilluns, en què ha detallat el pressupost de la conselleria, a més d'afirmar que es tracta d'un atac "molt greu" per deixar la universitatamb altres, atès que els alumnes no es poden connectar als recursos digitals.També ha recordat els recents ciberatacs patits per l'empresa de, que va paralitzar la producció de cerveses, i per la companyia telefònica, que va implicar la filtració de dades de clients, mentre que ha concretat que “la Generalitat rep un total de”."S'ha de poder viure plenament, en un món sense, senseen línia, en què les dades estiguin segures i detectant les males pràctiques al món digital", ha assenyalat Puigneró, que també ha explicat que el Govern destinarà una partida de: “Si som vulnerables, no es tindrà un territori de qualitat en aquest món digital”.

