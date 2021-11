Argimon assegura que es prioritzarà el certificat Covid a les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, aplana el camí a l'ampliació de l'ús del, el document que acredita estar vacunat i que en gran part d'Europa s'exigeix per accedir a espais públics. Des de l'Assemblea Nacional francesa, on ha assistit per presentar la guia de Salut per tractar la Covid persistent, ha dit que confia que "abans de prendre restriccions o mesures restrictives".Argimon ha afirmat que espera tenirel posicionament del Comitè Científic Assessor, alguns membres del qual ja s'han expressat a favor d'ampliar l'ús del passi Covid . És el cas del cap de malalties infeccioses del Clínic, Antoni Trilla, o de la cap d'epidemiologia de la Vall d'Hebron, Magda Campins.Després de l'opinió d'aquest comitè, la mesura s'haurà de debatre en la comissió delegada, ha explicat el conseller, que preveu que elsseguiran creixent "com a mínim dues o tres setmanes", però ha precisat que cal veure "amb quina intensitat" i impacte en el sistema sanitari.Diverses autonomies es plantegen, que ara es demana per accedir a locals d'oci nocturn a Catalunya, Balears, Galícia i Múrcia.ha anunciat que a finals de setmana el demanarà per visitar pacients als hospitals. Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que aquesta setmana confia rebre l'informe jurídic per estendre aquest salconduit a més sectors.Davant lesque estan tornant a imposar algunsper frenar els contagis, com ara el confinament dels no vacunats a Àustria ; el conseller de Salut ha dit que la situació a Catalunya és "diferent". Tanmateix, ha advertit que Catalunya no és "una illa". "Si Europa està malament, nosaltres acabarem tenint dificultats", ha apuntat.​​

