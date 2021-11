Enquesta | Estàs d'acord amb confinar les persones que no s'hagin vacunat?

Altres notícies que et poden interessar

El governha decretat eldels ciutadansa partir d'aquest dilluns per fer front a l'. En una roda de premsa, el cancellerha anunciat la mesura, ha reconegut que la taxa de vacunació és "lamentablement baixa" i ha instat els ciutadans a immunitzar-se.la dada més baixa dels països de l'Europa Occidental. El govern austríac ha assegurat que hi hauràper part de la policia per controlar una restricció que no afectaria tota la població i que, d'inici,. I tu, estàs d'acord amb confinar les persones que no s'hagin vacunat?​​

