La CUP diu que els pressupostos són «continuistes i autonomistes»

"Catalunya no pot fer polítiques de decreixement"

La descarbonització, objectiu central

El ciberatac a la UAB, "molt greu"

La diputada de la, ha dit que els pressupostos reflecteixen "una manera de fer inoperant, continuista i autonomista". A la comissió de, on el vicepresident i consellerha desgranat els comptes del seu departament, Vinyets ha lamentat que la proposta de pressupostos "coincideix amb el model d'ordenació del territori i de país que té el PSC", que un dia més s'ha ofert per tirar endavant els comptes si la CUP finalment se'n desmarca. Els anticapitalistes decideixen avui el seu posicionament i el faran públic demà al migdia. Puigneró ha demanat a tots els grups "solidaritat pressupostària" per poder tramitar els comptes.Vinyets ha dit que el projecte delhauria d'estar "a la paperera de la història". La Generalitat, als pressupostos, parla d'"operació singular" per la compra-venda dels terrenys deperò Vinyets ha dit que és una "operació fraudulenta" en què l'Incasòl "fa d'API entre la Caixa i Hard Rock". La diputada ha criticat que es destinin recursos al Circuit de Montmeló, que "el que fa és depravar terreny agrícola i és una economia que no aposta per la descarbonització", i ha reblat que els pressupostos no són "tan bons com podrien ser" i "no es pot dir que apostin per la descarbonització". Tot plegat, a poques hores que es faci públic el posicionament de les assemblees dels anticapitalistes."Hem mostrat les nostres voluntats de seducció pressupostària als companys de la CUP. Volem aprovar-los amb la", ha dit Puigneró a Vinyets, i els ha recordat que tenen nou diputats. "Haurien de plantejar les seves demandes d'acord amb la seva representació i actuar amb responsabilitat", ha afirmat el vicepresident, que ha reivindicat els "esforços importants" que ha fet el Govern per "mirar de convèncer" els diputats cupaires. "No sé què més hem de fer, els demano solidaritat pressupostària per mirar de tirar endavant el pressupost", ha afegit.Puigneró ha deixat clar que Catalunya "no es pot permetre polítiques de decreixement econòmic" i ha assegurat que el país necessita que l'economia "creixi de manera sostenible". "Hem de compaginar economia i ecologia", ha dit el conseller de Polítiques digitals i Territori i ha assegurat que la recerca i la innovació permeten que l'economia sigui "forta i creixent" amb una "mirada fixa al medi ambient". "Sí a l'economia, sí a la sostenibilitat i sí al medi ambient. No són incompatibles", ha assegurat.Puigneró ha detallat, en aquest sentit, que elinverteix més de 2.693 milions d'euros en polítiques de descarbonització, un dels blocs clau del pressupost de la conselleria. El conseller ha dit que la descabronització és el principal repte i ha recordat que la gran majoria de les emissions corresponen al trànsit rodat. "Ho dic perquè alguns plantegen l'aeroport com el principal problema i no ho és. Hem de posar el focus en el trànsit rodat i concretament de la mobilitat privada en cotxe", ha dit.El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori destinarà el 57% del pressupost –2.693,7 milions d'euros d'un total de 4.745,3 milions- a descarbonitzar la mobilitat a Catalunya. Aquesta ha estat una de les principals xifres que Puigneró ha posat sobre la taula en la seva compareixença, que també ha servit per desgranar les altres dues partides de vital importància per al seu Departament: la connectivitat del territori amb infraestructures físiques i digitals (1.135,8 milions, el 24% del total) i la digitalització del país (915,8 milions d'euros, el 19,4% del total).En paral·lel, Puigneró ha insistit en reclamar un cop més el traspàs integral de Rodalies "després de la farsa del 2009". Ha insistit que Catalunya vol "un traspàs integral de Rodalies" després de la "farsa" de 2009. "Si l'Estat no és capaç d'oferir un millor servei, d'invertir-hi més, que ens deixin gestionar-ho a nosaltres. Tenim experiència i ho volem fer", ha dit el conseller de Polítiques Digitals i Territori, que ha dit que no es pot continuar així. "Aquesta ha de ser la legislatura de Rodalies o Rodalies i hem de fer el possible perquè qui ho acabi gestionant ho faci bé", ha deixat clar Puigneró, fent referència al PSC i els comuns, que tenen responsabilitat de govern a l'Estat.Puigneró, ha parlat també del teletreball, que "ha vingut per quedar-se" i ha recordat que pot ser una lluita "senzilla i ràpida" per al canvi climàtic i alhora lluitar contra el despoblament. "Sense teletreball serà més difícil l'equitat territorial i l'arrelament, i també la lluita contra el canvi climàtic", ha afirmat, i ha deixat clar que el desplegament de la fibra òptica habilita i permet el teletreball. "És la principal eina a curt termini per lluitar contra el despoblament i el canvi climàtic", ha dit. Per acabar el desplegament de la fibra òptica aquesta legislatura, hi ha una inversió de 85 milions d'euros. Puigneró ha insistit que només les "nacions digitals" podran subsistir i per això s'ha compromès a treballar perquè Catalunya esdevingui una "nació digital".El conseller ha ressaltat la importància de la ciberseguretat. "Tenim dret a ciberprotegir-nos", ha insistit el vicepresident, i ha repassat alguns dels ciberatacs recents, com ara el de la UAB. "Ha estat un atac molt greu que i no es podrà entrar a una fase de normalitat fins a principis de l'any que ve", ha dit Puigneró. Fa pocs dies hi va haver un ciberatac a la Damm o a Movistar, i també en clau política hi va haver un ciberatac amb motiu de la consulta del 9-N. "Tenim dret a ciberprotegir totes les activitats del nostre país, també l'activitat democràtica i política", ha dit, i ha recordat que el TC va avalar l'agència de ciberseguretat de Catalunya. El Govern destinarà 14 milions d'euros per "ciberprotegir el país".

