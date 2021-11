La batalla contra el retinoblastoma, el càncer ocular infantil més comú

Símptomes més freqüents que poden presentar els afectats per retinoblastoma Foto: La Nineta dels Ulls

Per "la nineta dels ulls"

Campanya a les escoles

Creixement tumoral dels teixits, de caràcter maligne i pertorbador de les funcions biològiques normals. O, més directe,. Segons l'Organitzacó Mundial de la Salut (OMS), cada any es diagnostiquen fins a 400.000 càncers infantils, la majoria dels quals leucèmies, tumors encefàlics, limfomes i tumors sòlids.Tot i ser el tumor intraocular més freqüent en infants, elés un càncer molt poc freqüent, que afecta un de cada 15.000 o 18.000 nens. Segons explica l'oncòloga pediàtricaés característic de nens petits perquè "apareix quan comença a desenvolupar-se la retina". La majoria de diagnòstics es formulen en menors de cinc anys.El càncer és una de les principals causes de mortalitat entre nens i adolescents del món, tot i que aquest índex depèn del país de residència: 80% de possibilitat de sobreviure en països desenvolupats i només del 15% al 45% en països d'ingressos mitjans i baixos. Per cada 8.000 casos dediagnosticats a l'any, uns 3.000 infants no sobreviuen. A Europa, la mortalitat és només del 3% gràcies a la realització d'un diagnòstic precoç."El, a l'inici, està, però es pot disseminar, sortir i afectar altres òrgans", avisa la doctora Correa Llano. Per això, fa èmfasi en la. Els símptomes més freqüents que poden presentar els afectats per retinoblastoma són la, unal centre de l'ull, o, la desviació dels ulls."Molts cops, la leucocòria es detecta quan fas una", explica, mare d'una nena diagnosticada amb retinoblastoma quan tenia vuit mesos. I és que qui més fàcilment detecta aquests símptomes són els pares, sobretot perquè veuen el reflex blanc als ulls dels infants i els porten al, que ho acaba derivant a unCom en altres àmbits, elsper curar el retinoblastoma també han avançat. En la majoria de casos s'aplica la, és a dir, directament dins de l'ull. És menys agressiva que la sistèmica i evita deformacions del rostre. Hi ha un segon tractament que s'utilitza només quan el tumor és molt gran i ja no hi ha possibilitat de recuperar la visió. Es tracta de, això és, la retirada total de l'ull.Catalunya compta des de fa un any amb unaque vol explorar el. És, fundada per la Carme Julià i el seu marit, Joan Carles Castillo, després que la seva filla petita fos diagnosticada amb retinoblastoma. "Quan diem 'la nineta dels ulls' fem referència a la persona estimada i els infants, en general, ens desperten un sentiment molt especial, són la nostra nineta dels ulls".Juntament amb unque s'encarreguen de la gestió de la pàgina web, les xarxes socials, la creació de contingut multimèdia i el merchandising, entre d'altres, Julià i Castillo impulsen La Nineta dels Ulls. La fundació, segons explica Julià, té: "Promoure la, fersobre la malaltia ide famílies i pacients inexistent, fins ara, a Catalunya".Per ara, amb només un any de vida, ja han engegat. El primer és unaentre els hospitals deperde forma precoç als pacients de retinoblastoma. I, el segon, que uneix l'Hospitali la, consisteix en laperelde forma precoç. Com? Gràcies a les fotografies que, si es fan amb flaix, poden ajudar a detectar la brillantor blanca al centre de l'ull.La Nineta dels Ulls ha creat per aquest novembre, coincidint amb el dia mundial de la Infància que se commemora aquest dissabte 20 de novembre, la. L'acció vol reivindicar que tots els infants i adolescents tenen "superpoders, que tots tenen coses bones i positives", explica Julià. Així, amb aquesta campanya, pensada per a les, la fundació pretén fersobre la malaltia, treballar la, sobretot per la pèrdua d'ulls que pot afectar algun dels menors que pateixen retinoblastoma, i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor