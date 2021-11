La NASA busca voluntaris per passar dos mesos al llit

Laha compartit una oferta de treball molt peculiar. Ofereixals voluntaris que acceptin passar dos mesos en un llit, dins d'un estudi de l'agència espacial dels EUA i el Centre Aeroespacial Alemany per analitzar el repòs al llit per gravetat artificial.En concret, els investigadors busquen persones d'entre, no fumadores, que estiguin disposades a passar 59 dies al llit. Han de tenir una alçada entre 1,53 metres i 1,90 i un índex de massa corporal de 19-30 kg/m². També es valora saber alemany, ja que l'experiment és a Colònia.Els candidats estaran en una la zona dels peus, que farà que la sang els vagi cap al cap. També hauran de passar-se 30 minuts en un llit centrífug, per simular la gravetat artificial. Des del llit ho hauran de fer tot: vestir-se, banyar-se, menjar o fer esport. Els investigadors reconeixen la càrrega que suposa passar tant de temps en llit sotmès a situacions d'ingravidesa, i per això ofereixen la recompensa econòmica.Aquells que compleixin els requisits i estiguin interessats en aquesta feina tan particular poden enviar el nom i cognoms a probanden@dlr.de per presentar la seva candidatura.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor