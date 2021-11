Buenafuente s'acomiadarà de «Late Motiv» aquest desembre

tanca una de les seves etapes més exitoses.s'acomiada del programav, que dirà adéu a la seva audiència després de set temporades i més de 900 programes. L'espai presentat pel reusenc ha estat el programa estrella de les nits i matinades de la cadena en l'última dècada, a més de ser l'espai on han triomfat grans comunicadors comDesprés de sis anys,decideix tancar el late night de la cadena privada però no es desvincula de Movistar. La mateixa empresa ha anunciat que el presentador i humorista català seguirà treballant en nous projectes per a la cadena, que apunten, segons Ver Tele, a ficcions produïdes per ell mateix.de la història de Late Motiv, que prepara una gran festa de comiat amb tots els anteriors col·laboradors, els actuals i diverses sorpreses. El late night ha aglutinat molts dels còmplices humoristes dels quals ha gaudit Buenafuente en els anteriors programes i d', estrenat i promocionat ell en els últims sis anys.​​​

