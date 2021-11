Una dona fa el gest de socors en un hospital i els Mossos detenen la seva parella

Com es pot reconèixer el gest?

Conèixer aquest gest de socors per a persones en perill és molt important 👇 Una noia segrestada als EUA va ser alliberada gràcies a fer aquest gest al cotxe on estava retinguda que una altra persona va reconèixer https://t.co/tzImpai5qE pic.twitter.com/vktvmYIqvb — Mossos (@mossos) November 8, 2021

Elshan detingut un home per maltractaments masclistes després que la seva parella hagi fet el gest de socors a la sala d'espera d'un hospital. Els fets es van produir el passat 11 de novembre en una clínica privada. Tant ella com la seva parella, amb qui portava 10 anys de relació, esperaven al centre quan ella va realitzar el gest amb la mà per indicar ser víctima d'agressions o d'estar en parell.Una treballadora de l'hospital va reconèixer l'expressió i va decidir trucar el 112 per avisar la policia.van acudir al centre de la zona alta de la capital catalana i van ajudar la dona, que els va explicar que era víctima de cops, insults i menyspreus per part de la parella, l'home, de 64 anys. Els agents van decidir detenir-lo i ha passat a disposició judicial.Elsvan difondre la setmana passada un vídeo a les xarxes socials explicant com es podia fer aquestper tal de saber si una persona es trobava en. Com es pot veure en les imatges, un agent de la policia catalana explica que consisteix a obrir el palmell de la mà, tancar el dit pols, i posteriorment tancar els altres quatre dits acabant fent el senyal d'un puny.Aquest gest es va fer popular a través de les xarxes socials, sobretot a, arran del confinament per la pandèmia i perquè les dones, sobretot joves i adolescents, poguessin comunicar que estaven patint casos de. Era una manera d'alertar de formaa un familiar, per exemple a través d'una videotrucada, sobre el maltractament que la persona afectada estava patint.El senyal s'ha tornat a fer popular ara després que alses pogués salvar d'un segrest a una nena de 16 anys. Tot va passar a, quan un conductor va veure a la jove fent aquest gest des d'un altre cotxe. Llavors, la persona va avisar a les autoritats perquè la jove "semblava estar en perill" i la policia va comprovar que efectivament la menor estava sent. El segrestador va ser detingut i la nena alliberada.​​​

