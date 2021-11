Els acusats de la violació de Sant Boi diuen que va ser consentida: «Quan una persona vol no és res dolent»

Els pèrits acorralen els acusats

Els acusats de ladeneguen els càrrecs i asseguren que les relacions sexuals que van mantenir amb una jove la matinada del 19 de maig de 2018, després d'una nit de festa en una discoteca de, van ser consentides. De fet,han explicat davant el tribunal que va ser la víctima qui se'ls va insinuar en un primer moment i qui va propiciar els encontres sexuals al descampat on van voler continuar la 'festa'. "", ha assegurat Jordi, un dels tres presumptes agressors. Els forenses, però, reforcen la versió de la víctima i diuen que les lesions físiques que presentava eren compatibles amb la violació.Tot i les proves, els acusats han posat sobre la taula una versió aparentment sense esquerdes. Els tres han detallat com van arribar a la discoteca de Molins de Rei on van passar la nit, com van conèixer la víctima i com es van desenvolupar les relacions sexuals entre tots quatre. Segons ells va ser consentit i, a més, era la noia qui va liderar els encontres sexuals."Ens va començar a donar petons i a tocar-nos", explica José. "Ens va fer fel·lacions i a mi em va demanar que ejaculés a la seva cara", afegeix. L'acusat nega que la subjectés amb força en cap moment i assegura que la noia estava "a gust" amb ells i que si en algun moment hagués volgut marxar ho hauria pogut fer.Mohamed, el segon dels acusats que ha declarat ha fet un relat pràcticament calcat. "Li vaig dir que no volia que em fes una fel·lació i em va proposar que la penetrés", explica. L'acusat detalla que la noia es va llençar ginebra pels pits per provocar-los i que "feia el que volia" en tot moment. "La vam tractar súper bé", ha arribat a dir.El noi que conduïa el cotxe on van passar el fets, Jordi, també ha explicat que la noia va pujar voluntàriament al cotxe i que abans de mantenir relacions sexuals amb tots tres va demanar-los aparcar el cotxe en algun lloc "més solitari", ja que el descampat on van acabar la nit és un lloc freqüentat habitualment per altres grups de joves.D'altra banda, però, les explicacions de diferents pèrits han reforçat la versió de la víctima. Els primers metges que la van atendre han detallat que les lesions físiques són versemblants amb el relat, ja que presentava hematomes i marques combatibles amb què li estiressin els cabells, li subjectessin les cames amb força o li arrenquessin una arracada de l'orella durant l'agressió.Emocionalment, diuen els metges, estava molt afectada: "Plorava, sentia ràbia i estava desolada". Els metges expliquen que estava "alterada però no desorientada". També els investigadors diuen que en aquell estat era "molt difícil" que la noia es fixés en aspectes que van ser motiu de debat durant la primera sessió, com el color del cotxe dels agressors.De fet, segons el peritatge toxicològic el nivell d'alcohol que va ingerir la jove va poder generar-li "alteració dels records i confusió". En el moment de la presa de mostres era de gairebé dos grams per litre, tot i que "en el transcurs de la nit la concentració d'alcohol deuria ser major i això pot indicar que es trobés en una situació pitjor".Per la seva part, les defenses han intentat desmentir la versió de la víctima a través d'un estudi psicòleg forense farcit de polèmica que va determinar que el relat de la noia no reunia prou "criteris de realitat". En aquest sentit, el tribunal s'ha mostrat "estupefacte" pel tipus de preguntes i intervencions que han realitzat les defenses durant l'interrogatori als pèritsEl president del tribunal, de fet, ha preguntat a les doctores per la metodologia utilitzada, la seva fiabilitat i la literatura mèdica existent sobre aquesta qüestió. "Vostès han dit que el relat contenia detalls inusuals. Que són detalls inusuals per a una víctima d'una agressió sexual? Em sembla sorprenent", ha etzibat.

