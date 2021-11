Què és la «llista negra», la nova funció de WhatsApp?

no deixa d'innovar. Segons informa el portal GSMArena, ara l'aplicatiu està provant unaque permet als usuarisLa novetat ja està disponible per a telèfons Android que comptin amb la versió beta del servei de missatgeria. La resta de dispositius hauran d’esperar per tal de poder utilitzar aquesta opció.Actualment, els usuaris podenper a tothom o no és visible per a ningú. Ara, però, WhatsApp vol que aquesta informació pugui ser "".Doncs donant a l’usuari l’opció de crear una espècie de "" en la qual podran determinar quins contactes no tenen accés a la seva darrera connexió. D’aquesta manera, doncs, serà cadascú qui decideixi qui pot veure quan estem en línia i qui no.A més,també està treballant en la creació de "comunitats", una funció que permetrà als administradors reunir diferents xats en un mateix grup.​​​

