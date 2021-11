Un «manifest constitucionalista» apel·la a unir des dels votants del PSC a Vox

Hi ha moviments en el món unionista. S'ha presentat aquest dilluns unque propugna que totes les forces de la dreta unionista s'apleguin en una única fórmula política. Ho han fet l'assessor en comunicació, l'historiadori l'empresària, que va acollir membres dels cossos de seguretat espanyols en els seus establiments hotelers la tardor del 2017.El manifest, que es presentarà en uns dies a Madrid, reclama "la suma de tots" per derrotar electoralment el sobiranisme. Joan López s'ha referit a la necessitat d'aplegar, per evitar lai ha explicat els punts essencials del text, que vol ser un crit d'alerta contra la "colonització" de la política espanyola per part de l'independentisme i Bildu.Joan López ha fet una defensa de Vox, de qui ha negat que fos d': "Si volguéssim aplegar un partit d'extrema dreta demanríem que s'hi adherís Junts", ha dit l'exdiputat del PP. Ha afirmat que Vox "no fa escraches, està en les institucions i no vol destruir l'Estat".La "carn" del manifest ve al final, quan es proposa la voluntat de "ser part activa" d'unaper presentar un únic projecte" a les properes eleccions municipals, catalanes i espanyoles. Entre els signants, que els seus promotors expliquen que ja supera les 600 adhesions, hi ha molts "ex" i moltes figures avui bandejades de la direcció de totes les sigles de la dreta unionista, com, fundador de Ciutadans avui desvinculat del partit, l'exportaveu del PP al Congrés, l'exeurodiputadaLa petjada deel grup del consistori barceloní que va liderar Manuel Valls, és ben present en el grup promotor del manifest. El mateix Joan López hi està vinculat, com també, qui ha presentat l'acte. Hi eren presents entre el públic, la cap de Barcelona pel Canvi,, regidora de Barcelona que també hi és propera, així com diversos excàrrecs electes de partits unionistes, com l'exdiputat de CiutadansAixí com dirigents actuals comregidor del PP, iportaveu de Ciutadans al Parlament., ha afirmat un dels presentadors del manifest, l'historiador Jordi Canal, que ha assegurat que les sforces nacionalistes catalanes són ", ho han estat sempre des dels inicis de la Transició" i "ho tornaran a fer". Canal no ha sabut molt bé què contestar quan, després d'advocar per l'Espanya constitucional, li han preguntat com es combina això amb una apel·lació a Vox. Ha dit que el manifesta s'adreça a tots els qui es consideren constitucionalistes.

