Vandellòs demana que l'antiga nuclear es reconverteixi en un centre de teràpia contra el càncer

L'i lahan presentat aquest dilluns el projecte per reconvertir les instal·lacions de l'antiga central nuclear deen un centre deL'estudi econòmic preveu una inversió de més de 120 milions d'euros i un estalvi mínim de 34,4 milions en el desmantellament definitiu de la infraestructura- està previst que Enresa acabi l'any 2028 el període de latència de nivell 2. Per això, els seus impulsors han reclamat a l'Estat i a la Generalitat que liderin el projecte que donaria servei a més de 1.500 pacients anuals aLaté molts més avantatges que els tractaments convencionals actuals, segons ha explicat el director del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica (HUSJR), Manel Artigues. En concret, ha detallat que la radiació no va més enllà del tumor i té un major efecte radiobiològic, és a dir, de capacitat de destrucció tumoral.Actualment, només s'ofereix aquest servei en un, malgrat que n'hi ha un centenar al món i se n'estan construint una trentena més, segons dades dels impulsors del projecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor