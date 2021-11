La gasolinera més barata i la més cara de Catalunya, segons l'OCU

Com podem escollir bé una gasolinera per omplir el dipòsit?

Els preus de la gasolina i els carburants s'han disparat arran de la crisi de la pandèmia. Des de fa deu setmanes es manté a l'alça,. Ara per araa la seva butxaca i no hi ha gaire expectativa que el mercat, tot i ser molt conservador, baixi en les pròximes setmanes. És per això que és obligatori per als usuaris el fet de fixar-se més a l'hora de posar carburant. Depèn de l'establiment pot ser més car o més barat.desenvolupa cada any un informe dels més de 10.000 establiments de carburant de tot l'Estat per analitzar els seus preus. A Catalunya hi trobem la gasolina amb els preus més barats, de mitjana, de tot l'Estat pel que fa a dièsel normal, Gasolina 95 i Gasolina 98: el BonÀrea. Encara que l'OCU realitza un informe general de tots els establiments de l'estat espanyol -sense una concreció clara a nivell de territori-, determina que a CatalunyaEl més sorprenent és que a la mateixa zona del municipi de la comarca de l'Anoia hi trobem una altra de les gasolineres més cares -i probablement la que més de Catalunya-., segons l'OCU. Des de l'organització adverteixen als usuaris i consumidors que estiguin molt atents a l'hora de posar gasolina i que sempre consultin els comparadors de preus a l'hora de parar per omplir el dipòsit.i avui pot haver-hi certes gasolineres catalanes amb xifres més baixes que les establertes per l'OCU.L'OCU disposa de diversos consells per tal de no caure en l'error a l'hora d'escollir on posar gasolina, dièsel o carburant per tot el territori espanyol. En autovies de construcció recent,perquè és freqüent trobar-ne alguna amb preus competitius. Ells mateixos revelen que de vegades es tracta d'estacions de servei que van perdre el trànsit que abans passava per allà i ara han de competir per atraure públic amb preus més baixos.Cal estar atent per si es passaon hi hagi un hipermercat o un supermercat amb una benzinera: els preus gairebé sempre seran molt competitius. Des de l'OCU. Per zones rurals recomanen les gasolineres de competeratives agràries i destaquen el preu de les low cost, com​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor