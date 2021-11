ERC continuarà negociant amb la CUP encara que presenti esmena a la totalitat als pressupostos

Quan falten poques hores per conèixer quin serà elde cara al debat de la tramitació dels pressupostos, ERC prepara el terreny per a un eventual context advers. Aquest dilluns han arrencat la setmana assegurant que, encara que els anticapitalistes apostin per presentar una, continuaran negociant amb ells per intentar que la retirin. Al carrer Calàbria es neguen a valorar alternatives, almenys davant de les càmeres, i mantenen que l'aposta és i serà aprovar els comptes amb la majoria independentista que va facilitar la investidura deEls republicans fan, per ara, declaracions amb peus de plom. "Per respecte, hem d'esperar. Cada cosa al seu temps", ha assegurat la secretària general adjunta d'ERC,que insisteix que encara està vigent una fase de negociació en què el suport de la CUP consideren que encara és possible., ha assegurat.Ara bé, la dirigent republicana sí que ha apuntat que es podria explorar, un cop garantida la majoria independentista per aprovar els pressupostos,. Els deja van ser clau per aprovar els pressupostos del 2020 i aquest dilluns han reclamat ser inclosos en la negociació com a condició per no presentar una esmena a la totalitat . Per altra banda, ERC continua tancant la porta al PSC malgrat que els des'hagin ofert com a alternativa a la CUP.Vilalta ha relatat de nou el llistat de bonances que, segons ERC, recullen uns pressupostos que són "expansius" i ha enumerat elsque en els darrers dies ha fet el Govern per donar resposta a les reclamacions dels cupaires. Com a exemple ha posat la, la, el compromís deo laper part de la Generalitat quan no es poden acreditar lesions o els autors. Ha afegit que, en tot cas, continua havent-hi marge per continuar negociant per teixir un acord., ha insistit Vilalta, que ha argumentat que l'aposta per acordar els comptes amb la CUP és clar per concretarque els republicans consideren que partits com el PSC no poden garantir. A més, ha defensat que alguns dels acords d'investidura ja s'han començat a complir i a desplegar. "Necessitem aquests pressupostos amb les forces amb qui vam pactar la investidura", ha conclòs.

