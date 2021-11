El mapa de les males olors de Catalunya

L'aplicació col·laborativa NasApp , impulsada per la Unitat de Tecnologia Química del centre tecnològic Eurecat, té una eina per generarper combatre i preveure episodis de contaminació en forma de pudors.La plataforma connecta percepcions empíriques d'olors amb un sistema d'avisos en temps real d'episodis no desitjats a zones habitades. Segons les dades de NasApp, que encara només té dades de menys d'una desena part dels municipis catalans, s'han detectat nivells alts de pudor aTambé s'ha detectat"molt forta" a Granollers, Mollet del Vallès, Salou, Constantí, Tarragona, Vilallonga del Camp, la Pobla de Mafumet i Alcover. En la categoria "forta" trobem municipis com ara l'Hospitalet de Llobregat, Rubí, Abrera o Vallromanes.S'ha detectat un nivell mitjà de pudor a Olesa de Montserrat, Les Roquetes del Garraf, Llerona i Canovelles. Per últim, en el nivell feble apareixen el Prat de Llobregat i en el molt feble, Girona i Sitges.Pel que fa a les grans ciutats, a Barcelona algunes zones de l'Eixample se situen en un nivell mitjà de contaminació per mala olor. Les dades, que s'obtenen per part d'ajuntaments i de ciutadans informadors, no identifiquen quins són els municipis amb més contaminació per olor perquè encara no hi ha informació de prou localitats.​​​

