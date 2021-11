Què es pot denunciar amb el servei de cita prèvia dels Mossos d'Esquadra?

Com funciona la cita prèvia

Elshan posat en marxa durant aquest any unper aamb l’objectiu d’oferir un millor servei a la ciutadania. El pla està ja disponible ai ha permès que elsrespecte a l’any 2020, ja que es pot gestionar i redistribuir millor el volum de feina.El sistema de cita prèvia es consolida i ara ja una comissaria per denunciar es sol·liciten a través del portal. Durant el primer semestre d’aquest any, el volum de cites prèvies ha representat un 26% del total de visites i es manté a l’alça la tendència en l'ús del servei.El ciutadà, des de casa, pot reservar hora per posar la seva denúncia accedint al sistema de cita prèvia que es troba. Des d’aquesta interfície es pot triar la comissaria on adreçar-se per posar denúncia ien la qual vol ser atès d’entre les disponibles, entre les 6 h i les 22 h.Amb aquest pla es potencien les eines virtuals d’interacció amb la ciutadania i es modernitzen els tràmits de les comissaries de tot el territori.La nova eina corporativa, que s’ha elaborat de la mà de la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC), permet, d’una banda,de les oficines d’atenció al ciutadà (OAC), que són les encarregades de recollir les denúncies dels ciutadans, i d’altra banda,que van a comissaria per evitar llargues cues d’espera a ser atesos, en concentrar-se de vegades moltes persones en una mateixa franja horària.El sistema de cita prèvia està. Així, es pot reservar hora per a tràmits administratius, com ara la declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors, i per denunciar fets no penals com ara lesTambé es poden denunciar a través de cita prèvia fets penals que no requereixin una instrucció complexa, com ara, a banda de robatoris amb violència i intimidació, lesions, amenaces, sostracció de vehicle i ocupació d’immobles. Els usuaris que més utilitzen aquest servei són les víctimes de furts i estafes, amb un 26% i 25%, respectivament.Les denúncies relatives a delictes d’especial gravetat i urgència continuen sent ateses sense cita prèvia i de forma preferent.El sistema és compatible amb denúncies sense cita prèvia. És a dir, no és obligatori usar el sistema de cita prèvia per anar a denunciar a comissaria, però sí que és aconsellable per a un millor servei en relació amb el temps d’espera en tràmits i denúncies no urgents.per a posar denúncies és un dels compromisos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per donar una millor qualitat de servei en tot moment. Per poder oferir aquest servei, uns 8.200 membres del cos han rebut la formació necessària per poder gestionar amb èxit el servei de cita prèvia.Es pot accedir a fer reserva de cita prèvia a l’enllaç següent: https://mossos.gencat.cat/citaprevia

