El govern espanyol impulsa una assegurança d'impagament de lloguer per a joves

El govern espanyol aprovarà la creació d'una. Ho ha anunciat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en el marc de la presentació del Pla Estat d'Habitatge 2022-2025. Ella mateixa ha explicat que aquesta assegurança garantirà el pagament del lloguer durant un any.i el cost "no podrà suposar més del 5% de la renda de lloguer anual".En el cas que els llogaters no puguin afrontar el pagament de la quota. L'objectiu principal és "donar seguretat als propietaris perquè facilitin habitatges a preus assequibles". "Estem articulant mesures que per descomptat suposaran un canvi de paradigma en el model d'habitatge que s'ha establert a aquest país per donar solucions efectives als joves", ha dit la ministra a un acte organitzat per El Español.​​​