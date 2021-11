Mor el reconegut neuropatòleg Jordi Cervós, descobridor dels nervis de les arterioles

El neuropatòlegva morir aquest diumenge a la tarda a l'edat de. El doctor, de renom internacional, va destacar per la seva àmplia trajectòria investigadora, que va despuntar arran del descobriment de l’existència de. Per això, se’l recordarà com el pare de la. Va rebre nombrosos reconeixements i set doctorats 'honoris causa', a més de la Creu de Sant Jordi el 2002. Va ser el primer rector de la UIC i va desenvolupar gairebé tota la seva carrera investigadora a Alemanya.Cervós (1930-2021) va estudiar Medicina a les universitats de Barcelona i Saragossa, i l’any 1952 es va traslladar a, on es va especialitzar en neuropatologia. Al llarg dels seus gairebé 40 anys d’estada a Alemanya, Jordi Cervós va ser vicepresident de la, catedràtic de l’Institut de Neuropatologia de la mateixa universitat, així com president de la Societat Alemanya de Neuropatologia i Neuroanatomia.El 1997, amb 67 anys, Cervós va tornar a Barcelona per ser el(1997-2001), va ser director de Relacions Internacionals (2001-2007) i encara viatjava per tot el món donant a conèixer el projecte d'aquesta universitat. El gener de 2009 va celebrar el seu 80 aniversari a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i se li va retre homenatge posant el seu nom a un dels laboratoris de la Facultat. Teniaatorgats per les universitats de Hannover (Alemanya), Tokushima (Japó), Saransk (Rússia), Tessalònica (Grècia) Saragossa, Barcelona i la Complutense de Madrid.Membre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya, a més dels set honoris causa, Cervós havia rebut altres distincions com la, la Gran Creu de l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi o la Creu de Sant Jordi (2002).​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor