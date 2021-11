Foment i Pimec presenten una «esmena a la totalitat» al decret de renovables

Els objectius assenyalats per la UE desuposa und'enorme magnitud per a l'economia catalana i exigirà unade fins ai defins el 2050. Així ho han assegurat aquest dilluns les patronalsen un acte al Col·legi d'Enginyers Industrials, que han reclamat la "sobirania energètica de Catalunya" per no dependre de l'exterior en el terreny energètic i han carregat contra el decret llei d'energies renovables de la Generalitat , que consideren una "moratòria de facto". Els presidents de totes dues organitzacions, Josep Sánchez Llibre, de Foment, i Antoni Cañete, de la Pimec, han presentat un manifest en què es demana un impuls decidit per les energies renovables.Foment i Pimec han reclamat alsque liderin la transformació energètica amb voluntat de consens i concertació i es faci esperonant la col·laboració público-privada. Han considerati altres mecanismes de paralització als nombrosos projectes que hi ha a l'espera de ser autoritzats.ha dit que en aquests moments, quan tots els països s'aboquen a la transformació energètica, "anem en la direcció contrària", criticant el decret llei 24/2021 d'acceleració de les energies renovables.En la mateixa línia,ha assegurat que les dues organitzacions plantegen el que ve a ser unadel decret de la Generalitat, que equival, segons el dirigent patronal, a una "moratòria de facto" i genera inseguretat jurídica. Ha anunciat que plantejaran a les diverses formacions plolítiques que el decret es tamiti com aperquè es puguin presentar un seguit d'esmenes per fer "un decret llei modern que rectifiqui els aspectes en què discrepem". Sánchez Llibre s'ha mostrat contrari a la creació d'unai ha qüestionat que el decret doni uni, el que es pot traduir en aturar projectes que siguin d'interès general.L'esforç que cal fer reclama, segons les patronals, una. "És important -han assegurat en el manifest els dirigents empresarials- que les empreses es posin davant el camí, adaptant els seus processos, introduint energies renovables, canviant els seus productes i serveis, etiquetant adequadament, fent pedagogia agrupant-se en col·lectius tractors i invertint en el desenvolupament de nova tecnologia renovable i en las"., caps de les comissions d'Energia de Foment i Pimec, han aportat algunes dades molt gràfiques de l'esforç que s'ha de fer. La UE ha establert l'objectiu de reduir les emissions en un 55% respecte del 1990. En el cas de Catalunya, el 1990 hi va haver unes emissions dei aquest 2021 ja són. Reduir-les en un 55% vol dir que s'ha de passar aFins ara, els objectius de laeren de reduir les emissions en un 40% respecte de l'any 2005, que serien 34,4 milions, just el doble del que exigeix Brussel·les. Pel que fa referència a la producció d'energia, l'objectiu de la UE és la generació renovable de tota l'energia en un 40% l'any 2030.i el 9,4% en energia final.Els empresaris han alertat sobre l'a, que pot patir una. Per això han demanat inversions en el desplegament renovable, la creació de nova tecnologia i nous coneixements en la reducció d'energia, la, de sistemes d'emmagatzematge elèctric amb centrals turbina-bomba, el desplegament de xarxes elèctriques intel·ligents, la, laamb residus urbans, forestals i de purins.

