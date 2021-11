Els fons Next Generation estrenen oficina per acompanyar les empreses catalanes

Elsestrenena Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat,, acompanyat de la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ,, hanl'espai aquest dilluns al matí acompanyats d'alguns dels representants de lesL'objectiu principal d'aquesta oficina és el d'lesend'aquestsi captar així. "Volem maximitzar el retorn dels fons cap a les empreses catalanes. És una oportunitat única per a la transformació total del sistema productiu", ha assegurat el conseller.Des de la seu d'ACCIÓ a Barcelona, la nova oficinasobre lesque s'adeqüin als seus projectes i treballarà per identificar iniciatives de companyies que hi puguin optar. Experts d'ACCIÓde maneralesen el procés de presentació i buscaranper crear consorcis empresarials quan les convocatòries requereixin la presentació agrupada dels projectes.Aquesta nova oficina es coordinarà amb laimplicats en els fons Next Generation, així com amb els. A més, la consellera delegada d'ACCIÓ ha anunciat que per poder assessorar en àmbits de competència estatal també s'obrirà unaEl Departamenti Treball ha reclamat a l'Estat laperquè la Generalitat pugui fixar directrius per-los i assegurar quea les. Així ho ha anunciat el conseller Torrent, tot i que també ha remarcat que, per ara, el govern espanyol no ho ha acceptat.Des que la Comissió Europea va anunciar la creació dels fons Next Generation,hapropostes de projectes decatalanes interessades a accedir a les convocatòries dels ajuts. A més, també s’han organitzat diverses sessions virtuals per clarificar la situació de les convocatòries i garantir la màxima informació disponible, amb l’assistència de 4.000 representants d’empreses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor