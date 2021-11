Els comuns no facilitaran la tramitació dels pressupostos si el Govern no els inclou a la negociació

Tercera assemblea amb Yolanda Díaz a l'agenda

O el Govern els truca per negociar o. Així encaren els comuns la contrarellotge d'una setmana perquè els pressupostos. En plenaper decidir el seu posicionament, Catalunya en Comú avisa quesi l'executiu català no s'avé ai, per tant, d'anar més enllà de la majoria independentista.Si bé el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha emplaçat aquest dilluns els grups de l'oposició a no torpedinar la tramitació dels comptes, els comuns ja avisen que només si es negocia amb ells s'avindran a facilitar-ho. Conscient que el Govern no té a hores d'ara la majoria per tirar-los endavant, el portaveu de Catalunya en Comú,, ha subratllat les quatre carpetes que la formació considera que cal abordar per millorar els comptes:per a Catalunya."Estem a disposició,amb el Govern", ha insistit el dirigent, que ha lamentat que s'hagi "tirat pel dret" sense negociar amb cap partit de l'oposició. De fet, els cupaires anunciaran demà el resultat de la seva consulta interna i, en cas de ser favorable a presentar una esmena a la totalitat, l'executiu català veurà. El PSC continua oferint-se a negociar davant el desacord independentista però el Govern descarta per ara tota opció que no sigui la d'aprovar-los amb la CUP.Segons Mena, els pressupostos són expansius gràcies als recursos que provindran dels, que estan sent negociats amb ERC en aquests moments. "Tenen un marge de millora molt elevat", ha assegurat, i ha afegit que poden ser més ambiciosos si el president de la Generalitat,, s'atreveix a"Això no va de forces independentistes o no independentistes", ha advertit Mena, que ha subratllat que fins i tot el conseller d'Economia,, ha reconegut que aquests no són "els millor pressupostos que Catalunya podria tenir". Ha lamentat, en aquest sentit, que s'inverteixii que, a més, inclouen partides perCatalunya en Comú celebrarà aquest cap de setmana la seva, que porta per lema. Mena ha desgranat que el partit busca arrelar territorialment, un dels grans reptes pendents de la formació; guanyar per "seguir portant la veu de la transformació" a les institucions; i transformar "per fer un país millor". Els comuns esperen comptar a la cloenda del congrés amb la vicepresidenta del govern espanyol

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor