Alerta de la policia per la trucada d'un fals tècnic de Microsoft

🚨 ATENCIÓN



Si recibes una llamada como esta, en la que se hacen pasar por el servicio técnico de #Microsoft...



¡NI CASO!



#NoPiques pic.twitter.com/DJzdadWRg4 — Policía Nacional (@policia) November 14, 2021

Les últimes setmanes s'està vivint una expansióvinculades amb la. En aquest cas, la policia espanyola alerta d'unaper part d'unde la companyia: "Ni cas".El suposat tècnic comença la conversa parlant en anglès, ràpid i demana que encenguis l'ordinador. Abans que l'usuari pugui respondre, l'operador pregunta si parla en espanyol i, davant la resposta afirmativa, demana esperar uns segons per fer el canvi a un company. És un fals canvi, ja que ell mateix es posa a parlar en castellà i dona una ordre: "".L'usuari no té temps de respondre quan gairebé instantàniament el fals operador. "", diu en to contundent. Davant d'aquesta trucada tan sospitosa, laavisa quei no facilitis les dades que et demanen.

