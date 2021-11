Giró demana un acte de «responsabilitat» a l'oposició per no bloquejar els pressupostos

Compromís per tenir un "bon sistema de governança" dels fons europeus

Missatge diàfan del conseller d'Economia i Hisenda,, al Parlament el dia abans que lafaci públic el posicionament de la seva militància sobre els pressupostos del Govern. Giró ha demanat un acte de "" als grups parlamentaris per permetre la tramitació dels comptes. Sense referir-se a cap formació política en concret, el conseller ha recalcat que el projecte validat per l'executiu recull uns "", que, al seu parer, són els que el país "necessita". Per això, ha fet una petició explícita als partits: ": valorin si aquests pressupostos són o no millors que una pròrroga dels del 2020". El titular d'Economia sap que els aprovarà. El que encara no pot determinar és amb quins socis polítics ho farà.En la compareixença a la cambra catalana per presentar els comptes del seu departament -dels quals n'ha destacat que és l'única conselleria que redueix despesa per beneficiar altres prioritats de la Generalitat-, Giró ha insistit que els del 2022 seran uns pressupostos "", així com "". I aquesta ha estat l'afirmació que la CUP ha respost amb més duresa, en una intervenció que ha servit per tornar a marcar distàncies amb l'executiu . "Dir que són uns pressupostos expansius és", ha afirmaten el debat en comissió. "Hi ha més diners, però serien expansius si ens dediquéssim a fer noves polítiques", ha afegit la diputada de la CUP.Reguant s'ha mostrat molt crítica amb el "" del Govern en relació a l'impacte transformador delsi el model de governança d'aquests recursos. La diputada cupaire, que també ha lamentat la política impositiva detallada als comptes -la CUP volia més canvis fiscals dels que ha introduït Giró-, ha recordat que l'executiu no ha modificat les seves apostes. "Ja ens agradaria que aquest Govern deixés de fer d’API dei del", ha comentat, dirigint-se també al PSC.En la resposta de Giró a Reguant, el conseller ha volgut subratllar l'esforç inversor de la Generalitat: ". Però doblem la inversió i això no passa sovint". "Sempre ens hi trobaran per fer el màxim amb els recursos de què disposem", ha afegit Giró per defensar els recursos destinats a polítiques socials.En la intervenció prèvia a la de Reguant, elhavia respost al conseller amb una crida a la "responsabilitat recíproca". "Li comprem la frase 'pressupostos o pressupostos'. Només cal que vostès despengin el telèfon, i posin dia i hora", ha defensat el PSC, que reclama a Giró que no empitjori els comptes amb concessions a la CUP, com la retirada de partides al macrocomplex Hard Rock o la congelació de l'aposta pelsAl marge de la defensa del projecte de pressupostos, Giró ha mostrat el seu compromís al Parlament per aconseguir un desplegament eficaç dels fons europeus. El titular d'Economia ha afirmat que el seu objectiu és "" dels Next Generation. "Tota la nostra acció hi està orientada", ha afirmat el conseller, que també ha posat èmfasi en el poder transformador d'aquests fons en la reactivació econòmica de Catalunya. Ha destacat la necessitat de disposar d'un "bon sistema de governança" dels recursos, no només per canalitzar els diners caps als projectes validats sinó per poder-ne controlar el bon ús. "No n’hi ha prou amb fer coses, també cal avaluar si les fem ben fetes", ha reblat.

