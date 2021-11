Les UCI ja acumulen 90 ingressats, amb el risc de contagi sense aturador

CONTAGIS 1.015.566 (+540) INGRESSATS 376 (+9) UCI 90 (+2) DEFUNCIONS 24.049 (=) Rt 1,54 (-0,01) REBROT EPG 130

(+6) VACUNACIÓ DOSI 1 6.004.880 (+603) DOSI 2 5.172.075 (+508) Actualització: 15/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.004.880 (+603) 85,2% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.907.809 (+5.523) 83,7% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 25.591 (+737) Actualització: 15/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.396.080 (+711) REBUIG A LA VACUNA 103.448 (+57) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.060.229 Dosis Moderna/Lonza: 1.379.356 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.270 Dosis Janssen: 347.948 Actualització: 10/11/2021

Catalunya ja té(+2), després d'una setmana en què s'ha estroncat la tendència a la davallada que va començar per Tots Sants. El creixement dels pacients crítics és un dels criteris principals que va establir el Departament de Salut per ampliar l'ús del certificat Covid per a més sectors dels que el tenen ara mateix: discoteques, sales de concerts i casaments amb ball.El 70% dels hospitalitzats no estaven vacunats, segons el coordinador d’hospitalització de Covid de l’Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri, a Catalunya Ràdio. "Ens preocupa la situació dels no vacunats, un grup que s'acabarà infectant i pot patir formes greus de la infecció", ha advertit la cap de Medicina Preventiva i d’Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, en la ràdio pública.Ara hi ha, però els caps de setmana els hospitals no donen altes, de manera que caldrà esperar a les dades de dimarts per conèixer la dada actualitzada. En les últimes 24 hores no s'ha registrat cap defunció, mentre que 24.049 persones han perdut la vida al país pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia.En aquests dos dies s'han notificat 540de Covid, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.015.566 persones. Elcreix sis punts, fins als 130 punts, un nivell considerar de risc alt; mentre que la velocitat de transmissió -quantes persones contagia cada cas de Covid- baixa una centèsima fins a 1,54 (cada 100 persones en contagien 154).El 3,11% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu. Laa catorze dies puja de 82,33 a 86,84 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 49,67 a 52,85.Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 6.000.880 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19, 603 més que en l'anterior balanç, i 5.907.809 persones han completat la pauta vacunal, més.​​

