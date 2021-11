El «League of Legends» reconquereix Barcelona: els «e-sports» mostren el seu poder

Jordi Soler, CEO de la LVP, reivindica el paper de Catalunya i Barcelona en la creació d'un nou ecosistema basat en la competició de videojocs: "Estem molt orgullosos de la feina"



✍ @VictorrRodrigo https://t.co/BvlYe9SY87 pic.twitter.com/QY9vgAzdKB — NacióDigital (@naciodigital) November 14, 2021

Final de la Iberian Cup del LoL a Barcelona. Un CCIB pletòric acomiada la temporada d'aquest e-sport en el retorn dels esdeveniments presencials. Guanya Vodafone Giants, amb 2 catalans (@Th3AntonioGG i @MinidukeLoL)



✍️ Informa @VictorrRodrigo https://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/C3Jx8qBNsU — NacióDigital (@naciodigital) November 14, 2021

El públic de la final d'aquest diumenge

La final de la Iberian Cup del LOL se celebra avui a Barcelona. Hi participen tres catalans. Un d’ells, Víctor Lirola (Flakked), remarca el gran èxit dels e-sports i del seu paper com a professional.



✍️ Ho explica @VictorrRodrigo des del CCIB https://t.co/nYbrgUdQ0H pic.twitter.com/aaOY7rbaxJ — NacióDigital (@naciodigital) November 14, 2021

Milers de joves han estat els espectadors privilegiats de la final de lacelebrada aquest diumenge alEn un ambient de màxima expectació, la competició del videojoc-el que desperta més passions a tot el planeta- ha tornat a nivell presencial en un esdeveniment majúscul organitzat per la. En un entorn propici, joves de totes les edats han omplert l'auditori del CCIB en un matx entre els dos grans clubs a nivell estatal:. Els últims s'han alçat amb la victòria després de desplegar un nivell competitiu d'altíssim nivell, passant la mà per la cara dels madrilenys. A més, entre els dos equips que participaven a la final hi juguen tres catalans., és un jove de 20 anys de Barcelona que és tota una estrella d'aquest videojoc. Cridat a ser un dels millors jugadors d'Europa, avui ha jugat davant del seu públic per primera vegada. En declaracions prèvies a l'enfrontament, Lirola es mostrava exultant i nerviós per poder comprovar l'enorme impacte que té el League of Legends fora de les pantalles."Demostrem el nivell de professionalitat que tenim, que té la competició i com ens preparem per finals així", explicava en Flakked.s (esports electrònics de competició) no són una moda passatgera ni una novetat. Són un sector consolidat, amb xifres d'espectadors, beneficis i de visibilitat a les xarxes, sense precedents.En aquests sentits parlava en, que ha remarcat l'important paper de l'ecosistema tecnològic creat a Catalunya (en especial a Barcelona) per atraure clubs, patrocinadors, competicions i crear escola amb jugadors sorgits de terres catalanes. "Amb esdeveniments com aquests", ha explicat Soler. El sector dels videojocs va ser l'únic de tots els esports competitius que no es va aturar per la pandèmia gràcies a la seva capacitat per monitoritzar-ho tot online.Aficionats de tot el territori han arribat en massa a Barcelona, que el 2016 ja va ser escenari d'un esdeveniment mundial de. "El 95% de les entrades de la final es van comprar molts dies abans de saber quins serien els equips que hi participarien", ha relatat Soler, per demostrar la devoció que desperta aquesta competició. Grans personalitats del món d'internet no han faltat a la cita:La gran final de la Iberian Cup, que se celebra des del 2018 -la gran competició alternativa a la clàssica Superliga espanyola, que fa més d'una dècada que segueix en funcionament- l'organitza la LVP i, sobretot, la retransmet. ELa LVP ha estat cantera de grans estrelles mediàtiques com el mateix Ibai o els seus companys. També hi han participat una llista de personatges que ara són ídols d'internet, com enÉs per això que els actuals locutors són coneguts al mateix nivell o gairebé superior que els professionals que juguen i es posen davant la pantalla de l'ordinador. Els noms són carismàtics i molt coneguts a internet:. Un d'ells, en Champi, s'ha mostrat exultant per l'alt nivell de seguiment i de fanàtics que han acudit al CCIB per veure la competició."Per a la majoria de nosaltres és el primer esdeveniment que fem presencial i els nervis són màxims", ha confessat entre rialles. Tots ells són fenomens de la comunicació sota el paraigua de la LVP,Els nous formats de comunicació s'han consolidat i han arrelat entre els joves de tot el país, demostrant que els mitjans (i la majoria d'analistes esportius) no han entès encara el veritable impacte d'aquest món.-i gairebé mundial, i ha tornat a demostrar que les competicions d'aquest nivell segueix arreplegant seguidors, impacte, visibilitat i talent.

