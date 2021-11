L'energia solar, segons Casado: «A les vuit del vespre no funciona perquè és de nit»

Pablo Casado de profesión: Librepensador con Máster en Energía Solar #CongresoPPCLM pic.twitter.com/ftrHMPIya5 — Unidas X Illescas 🔻 (@UnidasXIllescas) November 14, 2021

Pablo Casado de profesión: Librepensador con Máster en Energía Solar #CongresoPPCLM pic.twitter.com/ftrHMPIya5 — Unidas X Illescas 🔻 (@UnidasXIllescas) November 14, 2021

Pablo Casado de profesión: Librepensador con Máster en Energía Solar #CongresoPPCLM pic.twitter.com/ftrHMPIya5 — Unidas X Illescas 🔻 (@UnidasXIllescas) November 14, 2021

El líder del PP,, ha participat aquest diumenge en la clausura del congrés del partit de Castella-la Manxa, celebrat a Puertollano, i, igual que ha fet en d'altres actes, ha explicat el seu programari polític i enha mostrat el seusobre".Durant el discurs ha carregat contra les polítiques de l'executiu espanyol i aleshores ha arribat la patinada, "només el hi agrada la solar", ha manifestat i ha continuat, "I a mi. Però és que abans d'ahir a les vuit de la tarda va ser el. I no sé si hereu per aquí, però no hi havia possibilitat que. Bàsicament, perquè. Per tant, és una qüestió de".Una "lògica" que ha desfermat tota mena de, on els internautes han demostrat un gran enginy per fer mofa de la desafortunada frase del president dels populars i que s'està replicant amb el vídeo que ha difós The Huffington Post.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor