Investiguen un possible tiroteig amb una persona ferida a Viladecans

Elshan obert unaper esclarir si, aquesta passada matinada,, en el qual ha resultat una, de caràcter lleu, tal com ha informat fonts del cos a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).Estan buscant pistes per esclarir si va haver-hii també per detenir el responsable d'haver, que va necessitar ser traslladat a un hospital. Els fets van passat a l'avinguda Generalitat del municipi al voltant de les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor