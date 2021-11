Troben una granada de morter en un bosc als afores de Blanes

Agents de la Policia Local de Blanes, Mossos d'Esquadra -Tècnics Especialistes en Desactivació d’Artefactes Explosius (Tedax)- i Guàrdia Civil han intervingut, aquest diumenge al matí,, del calibre 81, que estava embolcallada amb una bossa de plàstic en undel municipi i tenia laUnaen un camí de difícil accés, a tocar del. Han alertat el cos policial local, que han protegit el perímetre fins que han arribat els artificiers de la policia catalana i membres de l'institut armat que se l'han endut alper destruir-la.Contràriament a d'altres descobertes que acostumen a fer-se arreu de Catalunya, l'explosiu a l'entorn rural de la població de la Selva, sinó que es tractaria. Ara per ara es desconeix com ha pogut aparèixer enmig d'aquest emplaçament.La hipòtesi que es contempla és que, ja que estava embolcallat amb un plàstic i, per tant, no seria fruit d'un llançament, tal com ha indicat l'Ajuntament de Blanes.

