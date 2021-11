A #ValenciaGP we will remember for a long long time! 🙌



Check out how the last #MotoGP race of 2021 unfolded in Valencia 👀#ValenciaGP 🏁 | #GrazieVale https://t.co/ibzXgcWAJJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021

Ho va anunciar el passat mes d'agost i aquest diumenge ha arribat el dia, el pilot de motociclismes'ha baixat. I ho ha fet al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana, on s'ha disputatdel campionat deha acabat desè a la prova, però el resultat i les disputes sobre el traçat han quedat en un segon pla, perquè. Les grades s'han tenyit de color groc i el número 46, que l'ha acompanyat durant la seva exitosa carrera, ha estat el protagonista. No només els, tots els pilots de la graella l'han abraçat un cop ha acabat la competició.I, posteriorment, el seu equip -Yamaha- li ha feti l'ha mantejat per un quart de segle adel motociclisme:, set d'ells en la màxima categoria. No ha estat, també l'ha anat a veure in situ l'exjugador de futbol brasiler Ronaldo.Va néixer a Urbino, un petit municipi d'Itàlia, i deixa els circuits amb 42 anys:, 64 posicions preferents i 95 voltes ràpides. A més, és elpilot ambde la història, només superat pel també italià Giacomo Agostini.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor