La reinano ha pogut assistir a un acte en el qual estava previst queaquest diumenge. Es tractava de la cerimònia del(el Dia del Record), una cita anual que ret homenatge als soldats caiguts en tots els conflictes bèl·lics, i que té lloc al Cenotaph, el. Però, finalment, aper unaAixí ho ha informat un breu comunicat del palau de Buckingham, en el qual s'ha assegurat queno ha pogut assistir-hi i que, com en els últims anys, es dipositarà una corona de flors al lloc i seria ell'encarregat de fer-ho, tal com finalment ha passat i que ha estat acompanyat per tota la família reial.La no presència de la monarca,, ha arribat uns dies després que. Fa un parell de setmanes la van sotmetre a unsi, posteriorment, va tornar al castell de Windsor. També estava programada la sevaa la inauguració de la, a Glasgow, on tampoc va poder anar-hi, però sí va prendre-hi part amb una gravació.Tot plegat, està alimentant lasobre l'estat de, ja que fa un mes que no fa aparicions públiques i la informació amb comptagotes que facilita la casa reial tampoc hi ajuda, cosa que ha motivat lesde la premsa especialitzada.

