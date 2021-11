Sànchez demana a la CUP un «suport clar» als pressupostos per no perdre oportunitats

JxCat aspira a ser el primer partit municipalista el 2023

El secretari general de JxCat,, ha emplaçat laa donar suport alsde la Generalitat per al 2022 per les millores que suposen. "No podem deixar perdre un creixement de més de 5.000 milions per al 2022, ni l'oportunitat de revertir encara que sigui parcialment els danys de lani l'oportunitat dels fons europeus", ha ressaltat Sànchez."Hem fet la feina i ara cal que aquesta feina es materialitzi amb un suport clar de la majoria del 52%, perquè només així aquest país podrà avançar", ha afirmat. En un acte polític a, Sànchez ha dit que JxCat aspira a ser ela Catalunya el 2023 i, per això, ha de ser "un partit plural que reculli totes les sensibilitats", ha assenyalat.Sànchez ha defensat que els pressupostos 2022 "representen diverses sensibilitats del 52%" i el "compromís amb la diversitat de l'independentisme". Així, ha demanat un "suport clar" de la CUP als comptes plantejats pel Govern per "" les millores i lesque suposen, segons ha dit. "Tenim una obligació amb els nostres conciutadans, amb el país, amb les classes socials més necessitades, amb els emprenedors i amb els ajuntaments", ha dit."Ens creiem el resultat de les urnes del 14F i van dir, parleu,", ha afirmat Jordi Sànchez. "El nostre compromís, hi és, treballem des de la pluralitat i des de la unitat perquè només de de la nostra força podrem fer allò que molts volem, que és fer realitat el mandat de l'1-O", ha exposat el secretari general de JxCat.Sànchez ha remarcat que des de la "", amb JxSí, es va fer l'1-O però, posteriorment, aquesta unitat. "JxCat és el resultat d'un petit fracàs de no haver aconseguit la unitat en el conjunt de l'independentisme però la nostra llavor és la de la unitat, només treballant des de la unitat el país pot guanyar la independència, des de la diversitat buscant l'únic denominador que tenim", ha assenyalat.Amb vista a les eleccions, Sànchez ha demanat "generositat, obertura, compromís, servei públic i dignitat" i "sumar i no restar". "No mirem pel retrovisor, miren endavant", ha sentenciat.Jordi Sànchez ha afirmat que JxCat aspira a ser el primer partit municipalista de Catalunya en les eleccions del 2023. "i fer que molta gent se sumi al que representa JxCat i ser un partit plural que reculli totes les sensibilitats", ha dit el secretari general del partit davant d'alcaldes i càrrecs electes de la demarcació de Lleida. "Com més forts siguem tindrem més possibilitats que el país recuperi elper guanyar la independència que l'1-O vam tenir a tocar", ha afegit.En la seva intervenció, l'exconseller i vicepresident de JxCat, Jordi Turull, ha insistit la importància que JxCat reculli "gent de moltes sensibilitats" amb vista a les municipals del 2023 i ha remarcat el compromís de la formació amb el mandat de l'1-O. Turull ha convidat tothom al "culminar el que van votar els ciutadans l'1-O" perquè "o Catalunya és independent o entrarem en decadència", ha assenyalat. "Volem el pa sencer i si ens barallem per les engrunes no aconseguirem res", ha advertit a conjunt de forces independentistes.

