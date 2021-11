Una plaga d'escorpins mata tres persones i en fereix un centenar a Egipte

El sud d'Egipte pateix unaque, segons han informat les autoritats locals, hai n'ha ferit un centenar. Una situació que s'ha viscut a la zona muntanyosai que ha vingut motivada per lesque han provocat ladels aràcnids dels seus nius.Els ferits han ingressat, bàsicament, a l'Hospital Central de Kom Ombo, tot i que hi ha un total de 89, tal com ha recollit el diari egipci Al Ahram, a l'Universitari d'Assuan, així com hi ha afectats als de Drau, Nasr al Nuba, Edfu i Abú Simbel.El govern egipci ha repartitper ali les previsions meteorològiques no han previst un final de les pluges per als propers dies. El professor del Centre d'Enginyeria Agrònoma, Ahmed Rizk, ha explicat que les precipitacions han empès elscap a les zones poblades buscant refugi, especialment a les

