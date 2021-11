«Ets un maricón»: denúncia d'insults homòfobs en un partit de waterpolo entre el Molins de Rei i l'Horta

repetido varias veces con el tiempo parado “maricón” “eres un maricón” “sí sí tú” con el árbitro a escasos metros (un compañero mío lo ha escuchado). Yo como persona abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas que han sucedido en el deporte, como en el+ — Àlex Royo (@lexRoyo2) November 13, 2021

después, en un tiempo muerto me dirijo al entrenador del otro equipo contándole lo sucedido con lo que él me responde: “Tranquilo, ahora hablo con él” . Ese jugador ha seguido jugando todo el partido con total normalidad. Una vez finalizado el partido, el jugador se dirige a mi+ — Àlex Royo (@lexRoyo2) November 13, 2021

dándome la mano y pidiéndome perdón.Posteriormente me dirijo a la mesa de árbitros para hablar con ellos. Al llegar uno de los árbitros de mesa de la @nataciocat me ha pedido que me calmase quitandole hierro al asunto. Justo después les pido que pongan lo ocurrido en el acta del+ — Àlex Royo (@lexRoyo2) November 13, 2021

vayas de aquí lo que pondremos en el acta será tu expulsión”. Mi respuesta ha sido: “sois complices de lo que ha sucedido” y me he ido.

Parece increible que el partido haya continuado sin más. Me he sentido muy solo ante esta agresión. Horrible la pasividad de todos. Espero que+ — Àlex Royo (@lexRoyo2) November 13, 2021

pensamiento. Hago esta publicación ya que no denunciar esta agresión iria en contra de mis principios y mis valores.



Y sí, soy maricón, y con orgullo — Àlex Royo (@lexRoyo2) November 13, 2021

El jugador del CN Molins de Rei Sintagmia, que milita a la Primera Nacional de waterpolo,, ha compartit un fil a Twitter en el qual ha denunciatdurant el, disputat aquest dissabte a les instal·lacions baixllobregatines., ha explicat a les xarxes socials, "sí, sí, tú", ha escrit Royo.Unes acusacions que ha atribuït al jugador Roger Brias i concretament en el tercer quart de l'enfrontament i amb, qui, ha assegurat, un cop li ha mencionat el que s'havia produït "m'ha dit que". En el relat, Royo, que ha admès ser, ha assenyalat que Brias, al final del partit, s'ha disculpat.Tot i així, el jugador del Molins de Rei s'ha adreçat a laperquèels insults homòfobs i ha precisat que li han contestati l'han amenaçat, segons el seu relat, que hi figuraria la sevasi no marxava. Per això, ha confessat sentir-se "molt sol" perHa afirmat que estài per això ha justificat la publicació de les piulades. A més, ha indicat que "els col·lectius LGTBQI+, el feminista i els racialitzats porten molts morts per culpa d'aquests tipus de pensaments" i ha rematat:La Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) ha emès un comunicat i ha instat elels fets denunciats i "poder actuar d'ofici si ho considera oportú", ja que a l'acta del partit no hi consta . A la vegada, ha condemnat qualsevol "que atempti contra els valors del respecte, la tolerància i la igualtat a l'esport".En la mateixa línia s'ha pronunciat l'Horta que, en un altre comunicat, ha anunciat l'obertura "d'un" dels fets i ha "condemnat enèrgicament qualsevol actitud homòfoba, xenòfoba i racista que atempti contra els valors del respecte, la tolerància i la igualtat".Per últim, el CN Molins de Rei Sintagmia ha mostrat tot el suport al seu jugador i espera que l'RFEN "prengui lesper evitar situacions com aquesta", així mateix, ha llançat un missatge d'esperança perquè denúncies d'aquest tipus "ajudi aun tipus de".

