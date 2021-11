Roben amb el mètode de l'allunatge el recent inaugurat MediaMarkt a Sabadell

Han trencat una de les pilones Foto: Dani Sánchez

Tasques dels bombers per retirar el turisme Foto: Dani Sánchez

Inaugurat divendres

Nou robatori pel mètode de, i també de matinada, al voltant de les 5.45 hores, tal com ha informat Mossos d'Esquadra a. Aquesta vegada, l'assalt s'ha comès fora del nucli urbà, a la zona de Riu-sec, a l'àrea comercial de Via Sabadell, al, que curiosamentEls Bombers, per la seva part, han rebut l'avís a les 6.19 hores per extreure el vehicle incrustat a la persiana del local i per fer tasques de neteja de la calçada. Els lladres han fet servir elcontra l'aparador i poder entrar per endur-se diversos productes -sense conèixer el nombre total de material sostret i la quantia- ii hanFonts municipals han explicat que el turisme amb el qual han marxat del lloc s'ha, una mica més tard, a, i han apuntat que el que s'han endut serien, és a dir, allò que han pogut, ja que han marxat ràpidament. Tot i així, les mateixes fonts han remarcat que no saben la quantitat i el cost.Fins al lloc s'ha desplaçat una dotació de Bombers, quei, tal com ha detallat, ho ha deixat en mans de la propietat, diverses unitats de lai la policia catalana, que hai està a l'espera que s'interposi la denúncia.El negoci es va, la primera de la firma a la ciutat, i la número 21 que s'establia a Catalunya, amb més de 2.000 metres quadrats de superfície. Precisament, la botiga, just davant dels aparadors per evitar aquesta mena d'accions delictives.Aquestha estat el segon comès a la ciutat , també es va cometre de matinada i en cap de setmana. Es va fer servir elper robar a la. En aquella ocasió dos vehicles van participar en el robatori i l'agent del cos local, que fa vigilància a l'Ajuntament de Sabadell, va sorpende'ls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor