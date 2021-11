Un incendi intencionat provoca el desallotjament de dos blocs de pisos a Manlleu

La Policia Local de Manlleu i els Mossos vanla matinada d'aquest dissabte a causa d'un incendi intencionat. Segons explica el consistori, les forces de seguretat han detingut el presumpte autor dels fets, que és l'ocupant del pis on es va originar el foc.Elerade l'i l'arrestat estava a punt de ser. Segons fonts municipals, els agents van haver deel pis, però també l'pel perill que suposava. Poques hores després dels fets, però, els veïns van poder tornar als seus domicilis i. A causa de l'incendi van morir dos gossos que no van poder ser rescatats pels Bombers.Segons informa l'Ajuntament de Manlleu, està previst que la setmana que ve s'executi el llançament del pis per ordre judicial. Al detingut se li atribueix uni dosamb resultat de dosL'Ajuntament de Manlleu es personarà en l'acusació del detingut i està previst que l'arrestat passi a disposició judicial entre aquest diumenge i dilluns.

