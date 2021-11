Giró avisa la CUP que el «desacord» pels pressupostos podria veure's com un «afebliment de l'aspiració nacional»

El conseller d'Economia,. En un article a El Nacional.cat, Giró insisteix en la importància de tirar endavant els comptes i demana als anticapitalistes "facilitar-ho" per tal de "mantenir i reforçar la unitat de les forces independentistes"."Ladels tres partits sobiranistes és elel fonament irrenunciable a la preservació del qual", escriu Giró. Així mateix, el conseller d'Economia avisa queGiró asseguraentre els tres partits que negocien els comptes –ERC, JxCat i CUP-, però creu que aporten "". "Hi ha ocasions en què hem de ponderar responsablement en quin moment de la història ens trobem", avisa el conseller. "i social del país, i si volem fer-ho junts mantenint i reforçant la unitat independentista", afegeix.El conseller reitera el concepte de "" i demana utilitzar-lo en les negociacions dels pressupostos. Així, demana als partits independentistes fer "unper no "posar en perill" allò que comparteixen.Després de tot, en l'article insisteix en què els pressupostos "són els millors" que podria tenir Catalunya "en les circumstàncies actuals" i assegura que són "extraordinàriament sensibles" pel que fa a la dimensió social. "Els pressupostos no fan altra cosa que emmirallar la situació política de Catalunya: no és, efectivament, la millor situació a què podem i hem d'aspirar", considera Giró. Ara bé, matisa que els comptes són "un bé que mereix ser protegit" per tal de "preservar" les "aspiracions d'autodeterminació".

