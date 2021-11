Detenen un home per atropellar intencionadament un vianant a Sant Andreu de la Barca

Els Mossos van detenir el 10 de novembre passat un home de 33 anys i veí de(Baix Llobregat) com a presumpte autor d'undolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a finals de maig, quan l'homei la víctima va ser traslladada a l'hospital en estat greu.Els investigadors van determinar quedonada la gravetat dels fets i van obrir diligències penals. Quan els investigadors van poder parlar amb la víctima van esbrinar quede la mateixa població i que tenien una furgoneta amb les mateixes característiques que la que es va fer servir per l'atropellament.Després de les gestions practicades pels agents, es va poder comprovar que la furgoneta era el mateix vehicle que s'havia emprat en els fets. Amb les gestions posteriors es va aconseguir identificar elde lael dia dels fets i, per tant, ade la temptativa d'homicidi. Es dona la circumstància que la persona investigada, el mateix dia i minuts abans, estava a la comissaria de Martorell per declarar amb motiu d'unes amenaces anteriors denunciades per la mateixa víctima.Finalment, el 10 de novembre, agents de la comissaria de Martorell amb el suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Metropolitana Sud van localitzar i detenir l'autor dels fets delictius. L'arrestat, amb quatre antecedents policials anteriors, va passar ai el jutge instructor va decretar la sevaamb prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres a la víctima.

